Met haar canon probeert de Vlaamse elite misschien te camoufleren dat ze nog altijd niet echt kan en wil leiden

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

Hugo Claus had het niet zo hoog op met flaminganten. “Vlamingen!”, scandeerde hij in 1968 toen de revolte aan de Leuvense universiteit losbrak, “terwijl gij met uw leeuwenvlag zwaait, neemt het buitenlands en voornamelijk Amerikaans kapitaal uw industrieën in, wordt de NATO door Vlaamse parlementairen in uw land gehaald.” De Vlaamse “kultuur” was niets dan “een masker voor de Vlaamse burgerij die de economische en politieke macht in handen houdt en aan arbeiders toekwam.”

Claus’ speech is in het aanhoudende debat over de Vlaamse canon nog niet aangehaald. Het etiket ‘nestbevuiler’ werd ook na zijn dood in 2008 snel bovengehaald. Onder die polemiek schuilt echter nog een andere, misschien interessante vraag. Wie was eigenlijk die ‘Vlaamse burgerij’ waarover hij het in 1968 al had, en kunnen we die vandaag nog ontwaren?

Volgens Matthias Lievens, professor filosofie aan de KU Leuven, is het antwoord bevestigend – zij het met nuances. In een stuk voor het blad LAVA bespreekt Lievens de opkomst van een nieuw segment ondernemers, kenniswerkers en industriëlen sinds de jaren 1950 die volgens hem als ‘Vlaamse burgerij’ tellen. Het gaat over een nieuwe, zelfbewust flamingante elite, van Bart Verhaeghe tot Fernand Huts. Lievens noemt die elite wel ‘subaltern’. Daarmee doelt hij op het feit dat de groep in kwestie, in tegenstelling tot de oude Franstalige alleenheersers, geen totaal leiderschap over de staat kan veiligstellen; in de plaats moest ze haar macht vooral aan buitenlandse machten danken, in dit geval Amerikaans kapitaal.

Het ontstaan van de Vlaamse elite situeert Lievens na de oorlog, nauw vervlochten met het Amerikaanse blok in de Koude Oorlog. Het Marshallplan van 1947 marginaliseerde de Waalse koolnijverheid en sleurde de Vlaamse landbouw de moderniteit in. In de plaats zou olie nu het hartenbloed van de wereldeconomie worden.

Daardoor verschoof het industriële zwaartepunt in België. In plaats van Luik en de Borinage werd de Antwerpse rivierdelta de nieuwe pool voor investeerders. Met de haven als spil zou de Amerikaanse exporteconomie goederen het vasteland insturen. Het Vlaamse groeiwonder had wel hooggeschoolde werkkrachten nodig. Dat werd de inzet van de scholenstrijd van de jaren 1950, die na de Congolese onafhankelijkheid in 1960 de oude Belgische elite van het podium duwde. In de coulissen wachtten de nieuw-Vlaamse ondernemers, met de Verenigde Staten als sponsor.

Dat kwam economisch ook goed uit. Petrochemie en kennisverwerving waren de sectoren van de toekomst; staal en kolen hadden als mineralen afgedaan – en waren toch altijd te onderhevig aan de stakingen van die rebelse arbeiders in Seraing.

De nieuwe staatselite deed ook beloftes aan de achterban. De Vlaming werd in opdracht van de CVP overgeheveld uit de stad, weg van de stadslucht die hen links zou doen stemmen. Een illusoir landleven werd opnieuw uitgevonden, gestut met goedkope bedrijfswagens, pendeltarieven en lintbebouwing die de Vlaming in de stad lieten werken maar op ‘den buiten’ zouden laten leven.

Suburbanisering op zijn Vlaams bezorgde de regio ook het uitzicht van een Amerikaanse voorstad: een shoppingmall hier, een park daar, een dorpskern waarin enkele stamkroegen trachtten te overleven tegen het geweld van de autosnelweg. De traumatische wonde die Louis Paul Boon documenteerde in zijn laatste Het geuzenboek (1979) – waarbij Vlaanderen de toegang tot de moderne wereld werd ontzegd met de Spaanse inname van Oostende in 1604 – werd nu gezalfd.

Was het die burgerij menens met de moderniteit? Internationaal blijft de Vlaamse elite opvallen in haar politieke onderontwikkeling: een staat en een partij zijn er, maar veel vertrouwen in de eigen macht is er niet. Succesvolle Vlaamse bedrijven die de kmo ontgroeien, worden al snel aan Amerikaanse multinationals doorverkocht, zoals Lievens noteert. Die blijven nog altijd de onbetwiste baas in het Vlaamse ondernemerslandschap. Met haar canon probeert de Vlaamse elite misschien te camoufleren dat ze nog altijd niet echt kan en wil leiden en vooral aan achterstallige natiebouw doet – zonder ooit de Amerikaanse broodmeesters te veronachtzamen. Dat alles had Claus tijdens de Leuvense opstand al mooi door.