Met een zuigend geluid trek ik mijn huid van het leer los, het naaldje in mijn nek protesteert

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei 1988, vertellen beurtelings over hun leven.

Tot straks’, zegt de acupuncturist en ze loopt de praktijkruimte uit.

Wat bedoel je precies met straks, wil ik vragen, maar ze is al weg.

Hier lig ik dan voor de eerste keer in mijn leven op mijn buik op een behandeltafel met naalden in mijn rug en nek die me verhinderen te bewegen, terwijl het woord ‘straks’ door de ruimte echoot. Mijn beha heeft ze losgehaakt, ik lig op een zelf meegebracht handdoekje. Mijn gezicht rust in een uitgespaarde opening, alsof mijn hoofd een hardgekookt ei is in een dopje, klaar om opgegeten te worden. Ik heb zicht op de kale vloer. Erg comfortabel is deze houding niet.

Straks, dat zeg je tegen een kind als je de beloning nog enkele uren uitstelt: ‘Straks krijg je een ijsje.’ Of je gebruikt straks als je iemand voor minstens een halve dag wilt afschepen: ‘We komen hier straks op terug.’ Straks reikt minder ver dan ‘later ‘of ‘binnenkort’, maar nabij voelt het ook niet, het is zeker geen ‘tot zo’.

De acupuncturist had beter ‘tot zo’ gebruikt, ook al is ze van plan me hier meer dan een uur te laten liggen, dat zou het wachten draaglijker maken, zoals ik de tijd sneller vind gaan wanneer ik wacht op een trein met steeds verder oplopende vertraging, dan wanneer ik wacht op een trein van een uur later.

Onder de naalden gonst mijn huid, een branderig gevoel dat naar alle kanten uitstraalt, zoals wanneer je je telefoonbotje stoot en een elektrische schok krijgt, maar dan uitgerekt, in slow motion.

Met straks til je niets over de nacht heen, straks valt wel nog in dezelfde dag − het idee lucht me niet op: het is nog maar elf uur ’s ochtends.

De bel gaat, een schril geluid, iemand wordt binnengelaten. Er gaven meer dan twee deuren uit op de wachtkamer. Wat als er een gang met meer behandelkamers is, wat als ze eerst nog zeven andere patiënten opstart voor ze de naaldjes bij mij weer komt uittrekken, lopendebandwerk − god, dan kan het inderdaad nog uren duren.

De omlijsting waar mijn gezicht in steunt, doet pijn aan mijn voorhoofd, met een zuigend geluid trek ik mijn huid van het leer los, het naaldje in mijn nek protesteert.

Wat als ze me hier vergeet? Ik kan de naalden onmogelijk zelf verwijderen, er zit een heel rijtje tussen mijn schouderbladen. Ik zal de straat op moeten en terwijl ik de schelpen van mijn beha met mijn handen op hun plaats houd de eerste de beste passant aanklampen. Of het etentje verstoren van een van de gasten die in de chique bistro op de hoek kreeft zit te verorberen.

In de kamer naast me hoor ik gedempte stemmen. Ik moet iets geruststellends bedenken. Wat weet ik over deze sessie, waar kan ik zeker van zijn?

Dit: het kost 65 euro, met cash of Payconiq te betalen, dat heeft ze op voorhand gezegd.