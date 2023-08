Met een honderdjarenplan wilden ze verder kijken dan hun eigen leven lang was

Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik bezocht ‘Guédelon’, een modern middeleeuws kasteel in Bourgondië. Modern middeleeuws? In 1995 begon men een kasteel te bouwen met materialen en technieken uit de 13de eeuw. Men is nog steeds niet klaar. Wat mij nog het meest ontroert aan het project is dat het zich over zo’n lange tijd voltrekt. Hoe idealistisch moet je zijn om aan zoiets te beginnen? Uitzonderlijk is het natuurlijk niet; vroeger duurde het soms eeuwen voor een kasteel of kerk klaar was. Ik moest denken aan een interview met Anne Waldman, dichteres van de Beat Generation. Ze vertelde over hoe ze met Allen Ginsberg een schrijversschool oprichtte waarvoor ze een honderdjarenplan opstelden. Ze wilden verder kijken dan hun eigen leven lang was. Misschien is het net die utopische naïviteit die onze maatschappij ontbeert. Politici denken in legislaturen, theatergezelschappen maken een dossier voor vier jaar. Dwalend door de diepe middeleeuwen smeedde ik plannen voor een onbereikbaar verre toekomst.