Met de automatische loonindexering kunnen werknemers gerust zijn. Maar er zijn ook problemen

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Met de recente opstoot van de inflatie wordt het loonindexeringsmechanisme weer in vraag gesteld. Het Belgische systeem van loonindexering is uniek door zijn automatisme en zijn algemene toepassing. Weinig landen kennen zoiets. Wat zijn de voor- en nadelen van zo een mechanisme?

Het voordeel van dit systeem is dat het een groot comfort biedt aan werknemers. Die hoeven zich geen zorgen te maken over de inflatie. Of de inflatie 5 of 10 procent of meer is, ze weten dat hun lonen en wedden relatief snel met 5 procent, 10 procent of meer zullen stijgen. De koopkracht van lonen en wedden is veilig. Werknemers kunnen op beide oren slapen. Dat is niet niets om sociale vrede te bewaren.

Maar er zijn ook problemen. Laten we het eerst hebben over problemen voor de werknemers en dan over die voor de werkgevers.

Niet alle werknemers hebben hetzelfde consumptiepatroon. Toegespitst op vandaag: de huidige inflatie wordt sterk aangedreven door spectaculaire prijsstijgingen van energie (vooral gas en elektriciteit). Voor sommige mensen wegen energieprijzen zwaar door in hun budget. Dit is vandaag het geval voor mensen met lagere inkomens voor wie de kosten van verwarming een groter deel uitmaken van het huishoudelijk budget dan voor mensen met hogere inkomens. Dat betekent dat de eersten onvoldoende gecompenseerd worden door het loonindexeringsmechanisme, terwijl de tweede overgecompenseerd worden. Met andere woorden: de rijken worden rijker en de armen armer. Dat kan gecorrigeerd worden door een transfer, een ecocheque bijvoorbeeld, ten gunste van lagere inkomens gefinancierd door een belasting op hogere inkomens. Een lineaire vermindering van de btw zoals sommige politieke partijen voorstaan, lost dit probleem helemaal niet op. Het laat de ongelijkheid in de lasten van de inflatie onaangeroerd, ten nadele van de armeren en ten voordele van de rijkeren.

De problemen voor de werkgevers dan. Die zijn er ook, maar niet noodzakelijk om de redenen die de werkgevers aanhalen. Er wordt dikwijls beweerd dat het loonindexeringsmechanisme per definitie de competitiviteit van de ondernemingen aantast. De redenering is de volgende. De huidige inflatie van 6 procent zal de Belgische werkgevers verplichten om binnen enkele maanden de lonen op te trekken met 6 procent. Onze buurlanden hebben geen automatische loonindexering en dus zullen de ondernemingen aldaar niet verplicht worden de lonen aan te passen. Het gevolg is dat de Belgische bedrijven een hogere loonlast zullen dragen en competitiviteit zullen verliezen.

Die redenering houdt geen rekening met het feit dat in landen zonder automatische loonindexering de loononderhandelingen anders gebeuren. De werknemers die er aan tafel zitten maken voorspellingen over de toekomstige inflatie. Die voorspellingen zijn nu ook erg gestegen. Veronderstel dat Duitse werknemers een inflatie van 6 procent voorspellen, dan zullen ze ook loonstijgingen eisen van 6 procent of meer. De lonen zullen in Duitsland uiteindelijk, zoals in België, met het inflatiepercentage stijgen. Alleen de timing kan verschillen. De loonaanpassingen kunnen in België sneller tot stand komen dan in Duitsland en andere buurlanden. Op iets langere termijn zal er geen verschil zijn. Dat laatste wordt ook door de feiten bevestigd. Sinds 1960 zijn de loonkosten in België (gecorrigeerd voor productiviteitsevoluties) even snel gestegen als in de groep van onze vijftien belangrijkste handelspartners. Er is in de laatste zestig jaren geen competitiviteitsverlies geweest ondanks de automatische loonindexering.

Is er dan geen probleem met automatische loonindexering? Jawel. Een probleem ontstaat wanneer het land getroffen wordt door een ruilvoetverslechtering. Daarmee bedoelen we dat de prijzen van ingevoerde goederen (energie, bijvoorbeeld) sneller toenemen dan de prijzen van onze uitvoer. Dat is vandaag het geval, en maakt het land armer. Loonindexering zorgt er dan voor dat de loonkosten meer stijgen dan de exportprijzen. Immers, de lonen volgen de consumptieprijsindex die naar boven wordt gestuwd door de hogere prijzen van ingevoerde energie. De ondernemingen die exporteren worden in de tang genomen: ze moeten ofwel hun winstmarges verminderen ofwel hun exportprijzen optrekken, waardoor ze marktaandelen verliezen. Niet leuk. Een collectieve verarming is dat nooit.

Dat probleem bestaat vandaag ook bij onze handelspartners. In Duitsland, bijvoorbeeld, zullen werkgevers in de tang genomen worden als de Duitse werknemers hun looneisen vastprikken op hun inflatievoorspellingen.

Dit probleem kan maar opgelost worden door de lonen slechts gedeeltelijk te indexeren aan de prijsindex. We hebben dat af en toe gedaan in het verleden. In de jaren 80 van de vorige eeuw, bijvoorbeeld, toen de ruilvoetverslechtering dramatisch was. Zal de geschiedenis zich herhalen?