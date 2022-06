Tussen de regels door lees ik dat er een masterdiploma nodig zou zijn om te kunnen lesgeven. Daarmee schoffeert de professor niet alleen mij, maar ook meer dan drie vierde van het lerarenkorps in het lager en secundair onderwijs. Alsof wij, leerkrachten met een bachelordiploma, niet voldoende zouden zijn opgeleid om les te geven. Om dit toe te lichten schets ik even mijn eigen situatie. Als leerkracht informatica geef ik bijna 20 jaar les in de derde graad secundair met een bachelordiploma.

Dit is een voldoende geacht diploma om op dat niveau les te geven. In de meeste gevallen is er geen master te vinden die op dat niveau wil lesgeven. En dat ondanks het feit dat een master een pak meer betaald zal worden dan ik, die volgens mijn diploma word betaald. Als zij-instromer op 40-jarige leeftijd had ik nog het geluk dat ik 10 jaren nuttige ervaring kon meenemen voor mijn vak.

Het stoort mij dat professor Jacobs onrechtstreeks ook pleit voor een meer theoretische lerarenopleiding die een masteropleiding typeert. Met alle respect, beste professor, maar alle theorie ten spijt leer je lesgeven voor de klas. Er zijn geen twee gelijke klassen en al zeker geen wonderoplossingen. Laat toekomstige leerkrachten meer, misschien zelfs betaalde stage, lopen. Geef hen meer kansen om te leren van hun meer ervaren collega’s. Investeer in de opleiding op de werkvloer en laat hen kennismaken met de echte praktijk, en niet enkel bij het geven van wat proeflessen tijdens hun stage. Het enige probleem daarbij is dat dit weer een extra inspanning vraagt van het bestaande lerarenkorps.

Maar neem het van mij aan: daar zijn voldoende bachelors (en masters) die hun toekomstige collega’s met open armen zullen opvangen.

Yves Van Hal