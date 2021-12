Mensen hebben nood aan cultuur. Hoelang nog wordt dat geminimaliseerd?

Op het laatste Overlegcomité kreeg de cultuursector opnieuw restricties opgelegd. Een artistieke uitvoering met meer dan 200 bezoekers zou een probleem zijn, ook al haalt de zaal een capaciteit van 800 bezoekers en is de luchtkwaliteit in de zaal soms beter dan de stadslucht er net buiten. Een trouwfeest met 500 gasten zou in principe dan weer wel mogen doorgaan. Begrijpe wie kan.

In maart 2020 koos de sector zélf om in lockdown te gaan, uit zekerheid en uit solidariteit met de zorg. In de zomer ging alles even terug open, onder begeleiding van duidelijk functionerende protocollen. Maar opnieuw gingen concert- en theaterzalen op slot. Het bleek de voorbode van een aan-uit-aan-uitbeleid, met te weinig overleg en nog minder langetermijnplanning. Annulaties, verplaatsingen, onzekerheid en inkomensverlies werden de norm in een sector waar freelancecontracten en flexwerk schering en inslag zijn.

Eind november besliste het Overlegcomité dat voorstellingen met zittend, gemaskerd publiek in het bezit van een CST door mochten gaan. Op 1 december pleitte cultuurminister Jan Jambon (N-VA) voor het sluiten van alle binnenevenementen en het samenroepen van een zoveelste Overlegcomité. Dat overlegcomité besliste twee dagen later om een maximumgrens van 200 toeschouwers op te leggen voor alle evenementen. Een arbitraire maatregel die geen rekening hield met de capaciteit van de zalen en voor vele organisaties de facto neerkwam op een nieuwe culturele lockdown.

Dat premier Alexander De Croo (Open Vld) na dat Overlegcomité liet vallen dat sport een uitzondering vormt op de regels omdat “sport belangrijk is voor het mentaal welzijn” schoot bij veel cultuurwerkers in het verkeerde keelgat. Niemand twijfelt aan het belang van sport, maar ook cultuur heeft een functie in onze samenleving.

We staan aan de vooravond van alweer een Overlegcomité en wij vragen om eindelijk een langetermijnvisie uit te tekenen en vast te leggen. De protocollen zijn er, de sector heeft bewezen veilig te kunnen werken. Veel zalen hebben volop ingezet op veiligheid en ventilatie. Schaf de regel van maximum 200 bezoekers af in zalen die veilig kunnen opereren. Help kleinere zalen met investeringen voor efficiënte ventilatiesystemen en steun. Geef cultuur ruimte, luister naar de expertise van de sector en ga met ons in overleg.

Enkel met ruimte, investeringen en een langetermijnvisie kunnen we, zelfs met een dreigende omikronvariant, ons publiek voeding voor de geest blijven geven. Enkel met ruimte, investeringen en een langetermijnvisie kunnen we, zelfs met een dreigende omikronvariant, blijven zorgen voor kunst en cultuur op topniveau.