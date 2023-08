Mensen hebben geen manieren meer, ze weten van toeten noch blazen maar ze vinden wel dat ze alles mogen zeggen en roepen

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Ik had op mijn sociale media een filmpje gepost van een jong vogeltje dat klaaglijk piepend in onze tuin lag. Nou, dat had ik geweten! Zou je het niet beter voeren dan filmen, breng het naar het vogelopvangcentrum, dierenbeul: aan meningen en oordelen geen gebrek.

Nu hebben wij in de wijde omgeving zo geen vogelopvangcentrum − in de Oostkantons ligt dat allemaal een beetje anders dan in Vlaanderen. Bovendien doen ze in het Pflegestation Mürringen vooral in gewonde vogels, en dan nog liefst vogels van enig vogeltechnisch belang − halfdooie mussen zijn niet hun kernactiviteit.

Eten geven is al helemaal een slecht idee − zo’n ding heeft een kwetsbaar buikje dat lang niet alles verdraagt. Negen keren van de tien is het het beste om het gewoon te laten zitten waar het zit. De vogelouders voeren het wel voort, tenzij ze het doelbewust uit het nest hebben geduwd omdat het niet meekon met de rest. De slimste en beste exemplaren redden zich vervolgens wel, en zoniet hebben ze helaas niets te zoeken in de sadistische afvalrace die de natuur is. Ik zuig dat niet uit mijn wrede duim, dat zijn de officiële adviezen op de site van de Nederlandse vogelbescherming.

Nu wilden wij het wel op een veilige plek leggen, dit kleine schreeuwlelijkerdje, maar Boef was ons voor en heeft het opgevreten. Dat had ik er niet bij gepost, want dan hadden de hysterische vogelvrouwen met fakkels en rieken aan mijn voordeur gestaan. Ik heb het filmpje na een dag ook weer verwijderd. Mensen hebben werkelijk geen manieren meer, ze weten van toeten noch blazen maar ze vinden wel dat ze alles mogen zeggen en roepen.

Soms maak ik dus nog weleens zo’n uitschuiver. Ik heb normaal een zeer goede socialemediahygiëne. Van het moment dat iemand zich ook nog maar opmaakt om onbeleefd te zijn, vliegt hij of zij eruit. Je mag van mening verschillen, maar als je die mening hautain of agressief uit, is het van blokmans. Als je daarover waakt, zijn sociale media best aangenaam. Ze doen me enkele keren per dag lachen, of ik leer iets bij. Als je zelf vaak iets over je hond post, waar ik in excelleer, krijg je de heerlijkste hondenfilmpjes terug. Ik volg Deputy_Dog_Radar, het account van een politieman die elke dag een filmpje post van hemzelf en zijn speurhond terwijl ze samen in de auto een snack eten. Je krijgt er geen genoeg van.

Ik had mijn vraag over de gevonden vogel ook aan Vogelbescherming Vlaanderen gesteld, en hun antwoord aan de wijfjes met de geile reddertengels was ook niet mis: het is in ons land zelfs gewoon verboden om die dieren te voeren. Het is van groot belang dat ze niet vertroeteld worden omdat ze dan nooit nog in het wild zullen kunnen aarden − je voert ze met andere woorden koerend en kirrend recht naar de ondergang.