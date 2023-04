Men mag van geluk spreken in Antwerpen

Mark Coenen is columnist.

Het kan mij niet bommen: dat zegden wij vroeger als er iets gebeurd was dat veel heisa had veroorzaakt maar onze koude kleren niet raakte, want wij hadden wel wat anders te doen. Of het algemeen Nederlands was dan wel dialect kon ons ook niet bommen. Daarbij haalden wij smalend onze neus op.

Nu denken wij, als er weer eentje ontploft is in de koekenstad: er zijn daar precies wel heel veel bommen. Binnenkort heb je er niet alleen een brandverzekering maar ook een brandbomverzekering nodig en krijgen de pasgeborenen van de burgemeester een slabbetje uit kevlar, mét logo: van de nood een deugd maken, heet zoiets.

Langzaam maar zeker wordt zo’n bommelding deel van het dagelijkse leven; knorrend draait de sinjoor zich op zijn ander oor als er weer eentje ontploft in gindse stadswijk. Elke dag vuurwerk zoals om middernacht op een nieuwjaarsavond: wie kan daar trouwens tegen zijn?

Stadsgidsen denken aan een nieuwe rondleiding, waarop de toerist kundig uitleg krijgt over de belangrijkste plaatsen waar zo’n tuig al tot ontploffen werd gebracht. Met een ommetje naar Mortsel, waar bommen van de nazi’s 80 jaar geleden al dood en vernieling zaaiden. Dat wordt wel eerder een marathon voor afgetrainde ex-paracommando’s en topatleten dan een rondleiding voor de door de voortreffelijke buffetten op al die cruiseboten bovenmatig vervette gemiddelde toerist, want alleen al in 2022 waren er meer dan 200 incidenten en dit jaar zitten we al aan 15.

Booming business heet zoiets. IJzer smeden wijl het heet is.

Men mag van geluk spreken dat deze incidenten vooral wijzen op boel bij de dealers onderling. Men mag van geluk spreken dat de woede van de cokeproducenten uit Ecuador zich nog niet richt op de stad zelf.

Men mag van geluk spreken dat die aanslagen op dit moment alleen maar gebeuren in de vroege ochtend, als iedereen nog in zijn bed ligt, op plaatsen met weinig passage.

Men mag van geluk spreken dat die aanslagen niet overdag gebeuren, als er veel volk op de been is.

Men mag van geluk spreken dat dealers niet naast cafés op het Zuid wonen waar tot in de vroege uren de sfeer erin zit, al dan niet dankzij de coke die daar, volgens de recente rioolmetingen, niet aan te slepen lijkt.

Men mag van geluk spreken dat die dealers niet naast dat nieuwe luxehotel aan de Leopoldstraat wonen, waar al die grote vedetten zich al te graag laten zien.

Men mag van geluk spreken dat er tot op heden nog maar één dodelijk slachtoffer gevallen is.

Men mag van geluk spreken.

Maar dat is dan ook alles.