Meest bediend door de politiek is de groep van huisbezitters, meestal tweeverdieners, met wagen en tuin

Sien Volders is schrijver.

Lang, lang geleden woonde ik een jaar in Zweden. Mijn lief woonde dan weer een jaar in IJsland. Behalve wat rare eetgewoonten en mooie vriendschappen zijn er daardoor een paar culturele eigenheden mee geïmplementeerd in ons huishouden. Uit IJsland namen we de gewoonte over om degene die kookte te danken bij het verlaten van de tafel. Ook als dat op een drafje moet, blijkt het behoorlijk te helpen voor het welbevinden van de kok.

Uit Zweden namen we het concept lagom over. Het zit niet zozeer tussen de categorieën ‘goed’ en ‘slecht’, het heeft eerder een eigen ideologische invulling. In de zin dat de letterlijke betekenis, ‘net goed genoeg, precies gepast, zoals het hoort’, niet enkel een feitelijke waarneming is, maar ook iets nastrevenswaardig. Niets excessief, eerder een gemodereerde, milde tevredenheid. Het kalme geluk, quoi. Het besef dat net genoeg, precies zoveel als nodig is, helemaal prima is. In Zweden beleefde ik het als lands- en levensideaal en ik moet zeggen dat het me bijzonder beviel, en nog altijd bevalt. Groots en meeslepend leven heeft zijn nut om te weten hoe hoog de pieken kunnen zijn, en tegelijk hoe diep de dalen. Hoe je het ook draait of keert gedijt een mens het meest duurzaam in die aangename middenmoot.

Vertaald naar een beleid – dat doorgaans de middenmoot van een maatschappij pleegt te bedienen – lijkt het me een gezonde reflex te controleren of die middenmoot het lagom heeft. En daar zit ’m een beetje de crux: we lijken heel erg te willen dat het de middenmoot is die bediend wordt, maar dat is eenvoudigweg te nauw berekend. Meest bediend door de politiek is vooralsnog de afgebakende groep van huisbezitters, meestal tweeverdieners, met wagen en tuin. Het gevaar van een meritocratie die blind is voor geïnstitutionaliseerde hinderpalen loert voortdurend om de hoek en dat vertaalt zich in beleidsmaatregelen. Zo zal een jarenlang hardwerkende poetshulp geen gebruik kunnen maken van de nieuwverzonnen jobbonus. De meeste mensen in deze zware jobs werken immers niet voltijds omdat ze simpelweg niet de ruimte hebben hun huishoudwerk te kunnen delen met iemand anders (al dan niet betaald). Ook mensen in de tijdelijke jobs die onze wereld rechthouden zullen hier niet van kunnen meegenieten. Idem voor de verlaging op registratierechten.

In een ideale wereld, waar de échte middenmoot het lagom heeft, zou je min of meer evenwaardig moeten kunnen kiezen tussen huren en een huis in eigendom hebben. Zou het evenwaardig kiezen zijn tussen openbaar vervoer of een eigen wagen dan wel elektrisch aangedreven bakfiets. Een wijze burgemeester in Bogota verwoordde het als volgt: A developed country is not a place where the poor have cars. It’s where the rich take public transport.

Zolang het leven van de échte middenmoot van een land niet lagom voelt, zijn we nog ver van huis.

Dit is de laatste column van Sien Volders. Volgende week neemt Julie Cafmeyer het weer van haar over.