Meer loon en minder kinderen per begeleider zijn de laatste strohalm voor begeleiders en onthaalouders om vol te houden

De kinderopvang kraakt. De voorgestelde oplossing van de regering: een benchmark met andere landen en gelijktrekking van de – nog steeds veel te lage – lonen. Het aantal toegelaten kinderen per begeleider (de ‘kindratio’) blijft onaangeroerd, terwijl de verhoging ervan in 2014 de huidige crisis in een stroomversnelling bracht. Als jonge ouders trekken we opnieuw aan de alarmbel. Wachten met een doortastend reddingsplan tot het verkiezingsjaar 2024 is geen optie.

De Vlaamse regering wil de kindratio niet verlagen omwille van het nijpende personeelstekort. Dat is een grove misvatting. Deze kindratio wordt al meer dan tien jaar door hen misbruikt om te besparen op ons meest kostbare goed, onze allerkleinsten.

De Vlaamse regering decreteerde in 2014 dat elk kind een plaats zou krijgen tegen 2020. De magische oplossing in het zogenaamde decreet voor kwalitatieve kinderopvang? Quantity over quality. Van 6,5 baby’s en peuters per begeleider naar 8 à 9. De beloofde investeringen in dit decreet werden vervolgens niet uitgevoerd. Kwaliteitsvol werd overvol.

Vandaag hebben kindbegeleiders een van de slechts betaalde jobs van België. Onze Vlaamse regering is de gierigste van heel Europa op het gebied van kinderopvang. In onder andere buurland Nederland en voorbeeldland Zweden wordt drie tot vier keer meer betaald per kind (DM 27/4). Het is een sector die louter draait op de goodwill, ziel en extreme creativiteit van haar personeel. In plaats van voor hen te zorgen, kondigde onze huidige minister een benchmarking aan. Werd er ook gebenchmarkt toen in 2014 de kindratio werd opgetrokken?

Afgelopen woensdag zaten wij als jonge ouders voor de vijfde week op rij in de publiekstribune van het Vlaams Parlement. Onder het motto Kind & Gezien’ beluisterden we het begrotingsdebat mét dreumes op de schoot. Tot onze verbazing bevond de peutertuin zich niet in de publiekstribune, maar in het halfrond. Het debat was even irrationeel en ongefundeerd als een ruzie op de speelmat.

Aan het hoofd een parlementsvoorzitter die haar ergernis over de aanwezige gasten geen minuut kon verbergen. Omringd door volksvertegenwoordigers die bij de juf klaagden over de occasionele kinderbrabbels als waren het huilbaby’s. Anderen die claimden dat die kindratio van 9 maar een maximum is. Dat er in de praktijk eigenlijk zelfs “plaatsen te veel” zijn.

De meerderheid en een deel van de oppositie bleven toondoof voor de noodkreten van experts, de sector en jonge ouders. Oorzaak en gevolg worden keer op keer door elkaar gehaald. Louter inzetten op nieuwe plaatsen is dweilen met de kraan open.

Zolang de kindratio niet daalt, gaat het aantal vertrekkende kindbegeleiders het aantal starters ruimschoots blijven overstijgen. De minister negeert hierbij namelijk de cijfers die vorige week werden gepubliceerd (DM 9/12). Zo kwamen er dit jaar 2.690 nieuwe opvangplaatsen bij, maar verdwenen al 3.900 plaatsen – door ingetrokken vergunningen of door uitbaters die er zelf mee stopten.

Het is pas toen in het Sloeberhuisje een kind het leven liet, dat de toenmalige minister in actie schoot. Hij kondigde plots wel investeringen in de kinderopvang aan. In controles en sancties. De Septemberverklaring schraapte een schamele 100 miljoen bijeen. Over de opvoedende rol van de man van een geëmancipeerde vrouw werd eens goed gelachen (DM 8/10).

Deze bijkomende investering draagt niet bij tot betere omstandigheden op de vloer, zoals een lagere kindratio, stevigere opleiding, betere werknemersstatuten, pedagogische omkadering of kindvrije uren. Wel voert men eindelijk uit wat al in 2014 werd gedecreteerd: de gelijktrekking van bepaalde subsidietrappen.

De sector roept al jaren om een Marshallplan. U weet wel, het soort steunpakket dat nodig is om van bijna nul herop te bouwen wat meedogenloos en moedwillig werd platgegooid. De sector en jonge ouders hebben nu perspectief nodig. Dat kan enkel door op korte termijn de werkdruk te verlagen en de werk- en loonomstandigheden drastisch te verbeteren.

Het is geen of-ofverhaal. Meer loon en minder kinderen per begeleider zijn de laatste strohalm voor begeleiders en onthaalouders om vol te houden. Het overtuigt jongeren en zij-instromers om in de sector te stappen. Het motiveert vertrekkers om te durven terugkeren.

De kwaliteit van de 1.000 eerste dagen van onze kinderen mag niet afhangen van privéspelers of de portemonnee van de ouders. Red onze kinderopvang. Neem nu uw verantwoordelijkheid als overheid. Wacht niet tot verkiezingsjaar 2024.

Heleen Struyven is mede-oprichter van het Crisiskabinet Kinderopvang, een belangenvereniging van jonge ouders voor de kinderopvang. Vlak voor de Septemberverklaring verzamelden ze in amper een week tijd meer dan 2.700 hopeloze getuigenissen van ouders, kindbegeleiders, leidinggevenden en onthaalouders (DM 22/9 - omschreven in De Gedachte als ‘Een stomp in de maag’). Met hun actie Kind & Gezien trekken ze elke week naar de publiekstribune van het Vlaams Parlement met baby, peuter of kleuter. De minister zei na de actie van het Crisiskabinet Kinderopvang van 7 december dat een “stevig toekomstplan en snelle actie nodig zijn”. De jonge ouders zagen dat de begroting van 2023 hierin zwaar te kort schiet.