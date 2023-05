Meer dan 400 experts en ngo’s lanceren plan voor Europa: ontgroeien om te bloeien

Kate Raworth (econome Oxford University), Olivier De Schutter (VN-rapporteur), Jason Hickel (auteur Minder is meer), Nick Meynen (auteur Frontlijnen), samen met 429 experts en ngo’s.

Terwijl politieke leiders bijeenkomen voor een tweede ‘voorbij de groei’-conferentie in het Europese Parlement zien wij de geopolitieke crisis als een kans om ons van de sociaal en ecologisch schadelijke groeicompetitie los te werken en collectief welzijn te omarmen.

Er is geen empirisch bewijs dat het mogelijk is om economische groei wereldwijd voldoende van ecologische schade los te koppelen. Het streven naar eindeloze economische groei door landen met een hoog inkomen is problematisch omdat het de verwezenlijkingen van milieu- en klimaatbeleid tenietdoet. De huidige klimaatchaos en uitstervingcrisis vormen een existentiële bedreiging voor vrede, water- en voedselzekerheid en democratie.

Overgaan op een postgroei-economie is overleven, maar ook openbloeien. Dit vraagt om een democratisch geplande en rechtvaardige inkrimping van productie en consumptie, ook wel ‘degrowth’ (ontgroei) genoemd, in landen die meer dan hun eerlijke deel aan hulpbronnen innemen. Dit is Europa’s wereldwijde vredesproject, weg van groeigegenereerde conflicten zowel binnen als buiten Europa.

In landen met hoge inkomens vertaalt een kleinere voetafdruk zich niet in een slechter leven. Sufficiëntiebeleid gericht op de noden die bijdragen aan de kwaliteit van leven, vermindering van het gebruik van grondstoffen en verkorting van werkuren verhogen welzijn en verlagen de ecologische lasten. Duurzame welvaart zonder groei is mogelijk.

Om de hoogste levenskwaliteit bij de laagste voetafdruk te verzekeren, zal in een postgroei-economie ‘groei’ vervangen worden door ‘regeneratie’ en ‘distributie’. Een economie kan kwalitatief welzijn leveren door te voorzien in de behoeften van iedereen binnen de middelen van de levende planeet, binnen de ‘donuteconomie’.

De vrije markt heeft bewezen dat ze de meest cruciale beslissingen in onze samenleving slecht stuurt. Willen we een economie die mensen dient, dan moeten mensen de controle over de economie terugkrijgen. Bijvoorbeeld door het model voor coöperaties zonder winstoogmerk in de hele EU op te schalen. In het licht van deze dringende uitdagingen en stimulerende kansen roepen we de EU, haar instellingen en haar lidstaten op om dit te implementeren:

1. Postgroei in de Europese instellingen: richt permanente structuren op bij de Commissie, de Raad en het Parlement om postgroeistrategieën en -trajecten uit te werken.

2. Een Europese postgroei-Green Deal: ontwerp een nieuw vlaggenschipprogramma dat rond een systeembenadering gevormd is en dat ambieert om een bloeiende toekomst binnen planetaire grenzen te creëren, met ontgroei als transitie naar een postgroeibestemming.

3. Beleid dat voorbij groei gaat gebaseerd op de vier principes van:

• Biocapaciteit: uitfasering van fossiele brandstoffen, limieten voor de winning van grondstoffen, en natuurbeschermings- en natuurherstelmaatregelen voor gezonde en veerkrachtige bodems, bossen, zeeën en andere ecosystemen. Bijvoorbeeld: een Fossil Fuel Non-Proliferatie Verdrag, een Resource Justice & Resilience Act met een bindende doelstelling voor de vermindering van de materiële voetafdruk en écht natuurherstel, gebaseerd op zones.

• Eerlijkheid: fiscale instrumenten om een gelijkere en eerlijkere samenleving te bevorderen door zowel inkomens- en vermogensextremen als ook overwinsten uit te faseren. Bijvoorbeeld: een koolstofgebaseerde vermogensbelasting, zowel minimum- als maximuminkomens.

• Welzijn voor allen: gegarandeerde toegang tot essentiële infrastructuur via een verbeterde, ecologisch bewuste welvaartsstaat. Bijvoorbeeld: universele basisdiensten (incl. de rechten van de mens op gezondheid, transport, zorg, huisvesting, onderwijs, gendergelijkheid, sociale bescherming enz.), jobgaranties, prijscontroles voor essentiële goederen en diensten.

• Actieve democratie: burgerparlementen met de mandaten om sociaal aanvaardbare sufficiëntiestrategieën te formuleren en om het politiek beleid te versterken gebaseerd op biocapaciteit, eerlijkheid en welzijn voor allen; alsook een sterkere rol voor vakbonden. Bijvoorbeeld: lokale behoeften fora, klimaatraden, participatieve begrotingen.

Binnen het maatschappelijke middenveld en de academische wereld worden groeikritische ideeën steeds sterker. De details van die ideeën worden deze week in het Europees Parlement en met de Europese Commissie besproken. De wetenschappelijke kennis en politieke inzichten zijn beschikbaar om de ideeën van ontgroei en postgroei realiteit te laten worden. De crisissen waar we nu tegenaan kijken zijn ook kansen om een nieuw systeem te creëren dat welzijn voor allen kan garanderen en dat tegelijk een bloeiend democratisch leven en een tragere en aangenamere manier van leven mogelijk maakt.

Overige auteurs en initiatiefnemers: Timothée Parrique (Lund University), Vincent Liegey (Cargonomia) en medewerkers European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, European Youth Forum en Wellbeing Economy Alliance. Belgische ondertekenaars: o.a. Erik Swyngedouw (Manchester University), Adélaïde Charlier (klimaatactiviste) en ACV-CSC, Bond Beter Leefmilieu en Vlaamse Jeugdraad. https://reimagine-growth.eeb.org.