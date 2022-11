‘Meer arbeidsmigratie is geen wondermiddel voor minder asielaanvragen’

In De Morgen pleit Bart Eeckhout voor het uitwerken van een volwaardige arbeidsmigratiepoort (DM 12 november). Die volwaardige arbeidsmigratiepoort zou twee reële uitdagingen ten dele oplossen: krapte op de arbeidsmarkt en illegale migratie-instroom.

Uit een recente Randstad-studie blijkt inderdaad dat er een groot draagvlak is voor migratie in functie van noden op de arbeidsmarkt. 60 procent is pro, nauwelijks 12 procent is tegen. Zelfs bij kiezers van het Vlaams Belang, een partij met een migratiestop in het programma, is 50 procent voor. Of hieruit zomaar kan worden geconcludeerd dat de migratiepoort meer open moet worden gezet, is echter nog maar de vraag.

Het zou bijvoorbeeld goed kunnen dat net de strikte voorwaarden om als arbeidsmigrant het Belgische grondgebied te betreden een belangrijke verklaring zijn voor de grote steun. In elk geval is migratie in functie van werk succesvol. Na tien jaar is 80 procent van de betrokkenen aan het werk. Het is verre van zeker dat een versoepeling van de voorwaarden, wat neerkomt op het minder selectief gaan optreden, tot dezelfde resultaten zal leiden.

Anderzijds kan niet worden ontkend dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt historisch onuitgegeven is. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 214.000 vacatures (uitzendvacatures niet meegerekend), goed voor een vacaturegraad van bijna 5 procent. We moeten naar de jaren zestig terug om enigszins vergelijkbare cijfers te vinden.

Hoewel voor de komende periode een afkoeling kan worden verwacht, is het meest realistische scenario om ook voor de nabije toekomst uit te gaan van tekorten. Het is geen overbodige luxe om in deze ook te kijken naar migratie als deeloplossing. De vraag is hoe die verruiming er idealiter moet uitzien. Dat is voer voor een andere opiniebijdrage.

Zou het verder openzetten van de migratiepoort in functie van werk ook zorgen voor minder oneigenlijk gebruik van asiel en van illegale migratie? Dat is heel onwaarschijnlijk. De verschillende migratiestromen verlopen redelijk autonoom en elk volgens een eigen rationaliteit. Een toename of afname in de ene stroom heeft niet meteen gevolgen voor de ontwikkelingen in de andere, en omgekeerd.

Migratie in functie van werk en asiel zijn geen communicerende vaten. De bedrijfstak die flinke winsten maakt met het bevorderen van illegale migratie zal de activiteiten niet stopzetten of afzwakken omdat een land plots meer arbeidsmigranten toelaat. Het aantal migratiekandidaten wereldwijd is sowieso veel hoger dan het aantal beschikbare plaatsen. Daar zal zelfs een heel ruim quotasysteem al bij al weinig verandering in brengen.

Bovendien: een flink deel van de mensen die nu oneigenlijk via asiel pogen in te stromen zou de selectie in functie van werk niet overleven. Het is zeer naïef om te denken dat zij hun pogingen dan zullen staken. Er is helaas geen wondermiddel om de asieldruk te doen afnemen. Arbeidsmigratie is dat zeker niet.