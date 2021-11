Media moeten vaker aan zelfkritiek doen. En elkáár meer bekritiseren. Zeker in deze coronacrisis

Joël De Ceulaer is senior writer.

Niets zo gemakkelijk als journalist zijn, en dan vooral commentator of columnist. Je kunt perfect de ene dag schrijven dat de overheid dringend en ingrijpend moet besparen, en de volgende dag op hoge poten eisen dat de overheid dringend meer middelen uittrekt voor departementen X, Y en Z. Je mag – sterker nog: je moet – ministers pakken op elke fout die ze maken, terwijl er haast nooit een foutloze krant of nieuwsuitzending wordt gemaakt. Sociale media spelen tegenwoordig een controlerende rol, maar toch: je bent de vierde en laatste macht. Je komt met alles weg.

Meer zelfkritiek zou nuttig zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de manier waarop de Vlaamse media – meervoud, in het algemeen – verslag hebben uitgebracht over de pandemie tot dusver. Je kunt niet vrolijk vieren bij versoepelingen om een paar weken later heftig te vloeken als het weer eens misgaat. Je mag niet volgzaam alle verhalen van beleid en experts volgen. Je moet de waarheid zoeken, het juiste inzicht, niet gewoon de microfoon opendraaien en zonder tegenkanting braafjes registreren. Een ministeriële woordvoerder mag je eigenlijk zelfs nooit citeren, die moet je altijd checken – plat checken, zo plat als een pannenkoek.

Het voorbeeld dat de geschiedenis zal blijven trotseren, is de aanvankelijke leugen over het mondmasker en het valse gevoel van veiligheid dat het zogezegd verschafte. Wie zich correct wilde informeren, wist metéén dat het niet klopte. Toch werd die desinformatie voor de eeuwigheid geboekstaafd in vele kranten en duidingsprogramma’s.

Wat betreft het detecteren van onraad of curves die op het punt stonden om voluit te exploderen, is de Vlaamse pers vaak even traag geweest als het Vlaamse of federale beleid. Zie ook: het nut van verse lucht. Tevens hadden vele journalisten de, weliswaar menselijke, neiging om elke dag te zoeken en te smachten naar hoop en goed nieuws. Soms werd de experts niet gevraagd hoe het werkelijk zat, maar wel of er ook goed nieuws was. Niets mis met goed nieuws, behalve als het tot wensdenken en ontkenning leidt.

Collega Jeroen Bossaert van Het Laatste Nieuws heeft al een paar keer gepleit voor een debat over de rol van de media in deze crisis. Wij zijn immers niet alleen waarnemers, maar ook spelers. En dat blijft buiten beeld in de meeste analyses die verschenen en nog zullen verschijnen. Het idee van Bossaert is een buitengewoon goed idee. Media moeten vaker aan zelfkritiek doen. En ook elkáár meer bekritiseren. Oplijsten waar het misging. Lering trekken uit onwetendheid of achteloosheid. En met elkaar in debat gaan over wat ze zelf beter hadden kunnen doen, in plaats van alles bij het beleid te leggen. De taak om dat debat te organiseren komt vanzelfsprekend toe aan Het Medium der Vlaamse Media: de openbare omroep.

Hallo, VRT? Serietje maken?