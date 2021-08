Mede door de deltavariant zullen we die groepsimmuniteit wellicht nooit bereiken

Ann De Boeck is journalist.

In putje winter hielden we ons er krampachtig aan vast. Als we met z’n allen een vaccinatiegraad van 70 procent zouden bereiken, hadden we de heilige graal te pakken: groepsimmuniteit. Het coronavirus zou dan op zo veel immune personen stoten dat het vanzelf zou uitdoven. Probleem opgelost. Helaas weten we intussen dat het virus creatiever en hardnekkiger blijkt dan verwacht, waardoor de eindmeet steeds verder opschuift.

De waarheid is dat we die groepsimmuniteit wellicht nooit zullen bereiken. Mede door de deltavariant blijken de ontwikkelde vaccins niet voor 100 procent opgewassen tegen het virus. De stijging van het aantal besmettingen resulteert dan ook in een hoger aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Zonder vaccins zou de schade nog vele malen hoger zijn. Daarnaast blijken grote groepen van de bevolking, zoals vele jongeren in Brussel, zich te verzetten tegen een prik.

Wat nu? Afgelopen maandag benadrukte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vooral het belang van een evenwichtige vaccinatie. Hoewel de vaccinatiegraad in Europa bij de hoogste ter wereld is, blijken te veel belangrijke doelgroepen onvoldoende gevaccineerd. Niet in het minst het zorgpersoneel. Vandaar dat het rijtje pleitbezorgers voor een verplichte vaccinatie in de zorg ook in België steeds langer wordt. Denk aan UZ Brussel-CEO Marc Noppen, de ziekenhuiskoepels, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, enzovoort.

De wetenschappelijke druk staat in schril contrast met de koudwatervrees in de Wetstraat. Daar blijven federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en zijn collega’s de beslissing voor zich uitschuiven. Eerst sensibiliseren, klinkt het nu al weken, en uitzoeken of een verplichting wel juridisch mogelijk is. De vrees voor taferelen zoals in Frankrijk, waar tegenstanders al drie weken massaal op straat komen tegen de verplichte vaccinatie in de zorg, is groot.

In dat opzicht valt er hopelijk moed te putten uit de Grote Coronastudie van de universiteiten van Antwerpen, Hasselt en Leuven. Liefst 85 procent van de 14.000 respondenten zegt namelijk voorstander te zijn van een verplichte vaccinatie in de zorg. Een verhouding die ook terugkomt bij de 1.242 gezondheidswerkers die de enquête invulden. Onder hen is 83 procent voorstander van een verplichte prik bij ongevaccineerde collega’s.

Zij die in de Wetstraat dromen van een Freedom Day kunnen maar beter lessen trekken uit de studie. Want de verhoopte zorgeloze zomer maakt stilaan plaats voor een moeilijk najaar. De Europese kaart kleurt roder, lokale broeihaarden vormen een gevaar. Afgelopen winter moest een ziekenhuis in het Duitse Eisenach nog nieuwe coronapatiënten weigeren omdat honderd – veelal weigerachtige – werknemers zelf te ziek bleken te zijn.

Een dag nadat de Franse president Macron de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel en in de horeca aankondigde, werd het vaccinatierecord in Frankrijk verbroken.