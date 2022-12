Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Els van Doesburg.

Schrijven is een ambacht: woorden tot zinnen spijkeren, zinnen aan elkaar smeden tot paragrafen, en alles finaal assembleren tot een geraffineerd meubelstuk. Vakmanschap is meesterschap.

Echter, de schrijversstiel komt onder druk te staan. Artificial intelligence, kortweg AI, is nu zo geavanceerd dat computers originele typoscripten kunnen uitspuwen die bijna niet meer te onderscheiden zijn van ambachtelijk gebrouwen teksten. Die AI-tekstgeneratoren zijn een godsgeschenk voor luie derderangscolumnisten. En dus ga ik er meteen mee aan de slag!

Sinds mijn desastreuze column over grondwitloof stuurt de hoofdredacteur mij op maandagochtend onder het motto ‘vertrouwen is goed, controle is beter’ een e-mail met het onderwerp voor mijn vrijdagcolumn. Deze week moest ik een inspirerende tekst bijeen pennen over ‘aftellen naar Kerstmis’.

Om het enigszins spannend te maken gaf ik volgende opdracht aan de ChatGPT AI-tekstgenerator: “Schrijf een tekst over Kerstmis in de stijl van (in willekeurige volgorde) Johan Museeuw (A), Nadia Naji (B), Rik Torfs (C), Leen Decin (D), Herman Van Rompuy (E), Tom Van Grieken (F), Herman Brusselmans (G).

Aan u, beste lezer, om te ontcijferen welke paragraaf door wie ‘geschreven’ werd.

De dagen voor Kerstmis zijn kut met grondwitloof. Het is een woestijn van irritatie, frustratie en de perfecte koppijn omdat je volop beseft dat je geen boek aan het schrijven bent omdat je aldoor in fokking winkels ronddoolt. Daar loop je dan gelaten tussen andere met valium platgespoten klootzakken op zoek naar prul- en frullaria. In geschenkpapier inpakken en wegwezen. En met muilen moet je wachten tot het feestje dat toevallig exact een week na kerstavond valt. Een week duurt ellendig lang.

De kerstvakantie is een ideale periode om na te denken over de toekomst en om, onbelast door de woke-erfzonde die de open geest verlamt, nieuwe ideeën te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van, ik zeg maar iets, een nieuwe centrumpartij die zich met een hedendaagse tegentijdse eigendraadsheid richt op de kiezer die zich een spatje minder rechts bevindt dan extreemrechts. Enfin, u hoort het straks wel in De afspraak op vrijdag. Of niet.

Tijdens de dagen voor kerst kan je ’s nachts met een warme trui en een thermoskan genieten van een fantastische lichtshow. De grote winterconstellaties staan hoog aan de hemel en geven ons een spectaculair uitzicht op de kosmos. Vanuit het sterrenbeeld Kleine Beer kan je dit jaar zonder storend maanlicht de Ursiden-meteorenzwerm observeren tussen 17 en 26 december. Tijdens de topdag op 22 december ga je tien vallende sterren per uur zien.

De sereniteit van Kerstmis wordt elk jaar verstoord door Arabische transitmigranten. Vrouwen met hoofddoeken en mannen in djellaba’s verblijven met hun illegale kinderen op kosten van de hardwerkende Vlaming in vloerverwarmde luxestallen in kerken en op marktpleinen. Deze omvolking wordt door meer dan één Vlaming op de vijf als een kaakslag ervaren. Het koene ‘Eigen-volk-eerst’-volk ijvert ook in De Winter om worstenbroodsgewijs de eigen blanke tradities en waarden te bewaken in ons mooie Europese Avondland!

Ik hou van bomen, ook van kerstbomen. Kies echter voor een duurzame kerstbomenkweker die geen vervuilende pesticiden en herbiciden gebruikt. Koop een kerstboom met wortels die je na het feest in je tuin kan planten. Dan kan je de groeiende kerstboom jaar na jaar bewonderen vanuit je woonkamer die kil en koud is omdat er te veel kerncentrales dicht zijn. Sorry daarvoor!

De laatste kilometers naderen en we zitten in de slotfase van de beklimming naar Kerstmis. Laten we in de laatste rechte lijn van het jaar met de vastberadenheid van een flandrien de sprint aantrekken tot de nieuwjaarsmeet. Laten we genieten van de vreugde en verbinding van het kerstseizoen. Indien iemand nog een cadeautje zoekt: drie wespen en een gesneden brood, meer moest het nooit zijn.

Sneeuw valt zachtjes neer

de dagen worden witter

een tijd van warmte.

De schiftingsvraag is: hoeveel stronkjes grondwitloof zullen er op 24 december verkocht worden in de OKay in de Jezusstraat in Antwerpen onder het toeziend oog van de opvolger van gerechtsdeurwaarder meester Van Backlé? U kan uw antwoorden op een voldoende gefrankeerde gele briefkaart sturen naar De Morgen, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen. U kan, u raadt het al, een grote bak met acht kilogram vers grondwitloof winnen!