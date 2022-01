Massaal steeds meer mensen langer opsluiten is het ideale recept voor meer menselijke tijdbommen

Douglas De Coninck is journalist.

Met drama’s als bij kleuter Dean gaat het daarna zoals het altijd gaat. Hoe kon het, wil iedereen weten, dat de tot tien jaar cel veroordeelde verantwoordelijke voor de dood van een tweejarig kind dertien jaar later alweer vrij rondliep? En door niemand werd opgevolgd? Omdat het zo georganiseerd is, zeggen de twee woordvoerders van de Belgische gevangenisdirecteurs nu in een gesprek met deze krant: “Zoals het nu draait, creëren wij de recidive die we worden geacht te voorkomen.”

Dat klinkt als de autoreparateur die je vooraf mededeelt dat je auto na een onderhoudsbeurt in zijn garage nog veel meer mankementen zal vertonen dan daarvoor.

Het is niet zo gebruikelijk dat ambtenaren van het gevangeniswezen zo uitgesproken het falen van de eigen dienst onder de aandacht trachten te krijgen. 560.000 niet opgenomen verlofdagen bij de cipiers. Driehonderd openstaande vacatures. Een structureel absenteïsme van 10 procent. De overbevolking in de Belgische gevangenissen piekt richting de op zich al hoogst alarmerende grens van de 11.000. Met de per 1 juni in te voeren wet waarmee minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ook straffen onder de drie jaar uitvoerbaar wil maken, komt daar straks nog een contingent van zo’n 700 voor allerlei kleine vergrijpen veroordeelde gedetineerden bovenop. “Waar gaan we die leggen?”, vragen de directeurs zich af.

Dave De Kock werd destijds veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en zat die tot de allerlaatste dag uit. Zoals, zeggen de directeurs, steeds meer gedetineerden doen. De tijd laten verstrijken en streepjes trekken op de muur, eerder dan in dialoog te gaan met de ook al overbevraagde en onderbemande psychosociale dienst voor een reclasseringstraject.

Ons gevangenisbeleid lijkt, ondanks de dagelijkse inspanningen van duizenden, te evolueren naar een afspiegeling van wat sommigen bij elk nieuw drama komen toeteren op sociale media. Dat gedetineerden in België na een derde van hun straf zouden vrijkomen. Dat het enige wat criminaliteit kan verhelpen erin zou bestaan nog strenger en langer te straffen. Dat gevangenissen hotels zouden zijn. Er is een opsluitingsobsessie in ons denken geslopen, met als evident beschouwde aannames als: was Dave De Kock maar tot dertig jaar veroordeeld, dan leefde Dean nu nog.

Puur mathematisch zal dat in dit ene geval zeker kloppen, en opsluiting is een onlosmakelijk onderdeel van hoe een samenleving misdaad wil bestrijden, maar niet het enige. Massaal steeds meer mensen langer opsluiten – nu blijkbaar ook al voor het niet dragen van een mondmasker – is het ideale recept voor meer menselijke tijdbommen.

Toen de Franse parketmagistraat Oswald Baudot in 1974 de afgestudeerden aan de nationale magistratenschool toesprak, gaf hij hen mee: “Als repressie efficiënt zou zijn, dan was repressie allang in die opdracht geslaagd.”