Mark Elchardus en de sluipwegen van veralgemening en dramatisering

Luc Huyse is emeritus hoogleraar sociologie. Zijn publicaties zijn te lezen op luchuyse.be. Hij reageert op de ‘misleidende veralgemening’ van een stuk door Mark Elchardus over de cancelcultuur van woke.

“Talrijk zijn inmiddels de publicaties waarin wordt gewaarschuwd dat de mensen die aan de universiteit werken tot zelfcensuur worden gedreven.” Aan het woord is Mark Elchardus, emeritus hoogleraar, columnist van De Morgen en bovenal vaandeldrager in de oorlog tegen woke in al zijn gedaantes. Talrijke publicaties, zegt hij? Wat verder lees ik: “Onderzoek waarin het bestaan van een cancelcultuur wordt onderzocht, was er tot voor kort in onvoldoende mate om met veel zekerheid te kunnen oordelen.” Het is niet de enige slippartij in zijn opiniestuk.

Progressieve wetenschappers dwingen hun conservatieve collega’s tot zelfcensuur. Dat is de kern van zijn verhaal in de krant van vorig weekend. Wat de twee protagonisten, de daders en de slachtoffers, progressief of conservatief maakt blijft doorheen de hele tekst een groot vraagteken. Elchardus weet het, dat is blijkbaar genoeg. Al zou ik als lezer wel willen lezen wie, bijvoorbeeld in de Vlaamse universiteiten, in welk kamp verblijft. Show me the names! Waar zit anders de bewijskracht?

Elchardus is een van de verwekkers van Hypatia, het meldpunt voor ‘woke incidenten’. Gedwongen zelfcensuur komt volgens hem blijkbaar heel veel voor. Daar moet Hypatia al bewijs van hebben. Staat een of andere discretieverplichting in de weg, geef dan tenminste aan hoe wijdverspreid het verschijnsel bij ons echt is. Of beschrijf via een omweg wie de slachtoffers zijn. Kwetsbare doctorandi? Tijdelijke of vastbenoemde assistenten? Jonge professoren? En waar aan de universiteiten de cancelcultuur doorgebroken is. Via wat hij activisme in de aula’s noemt? Ter hoogte van de onderzoeksgroepen? In welbepaalde departementen of faculteiten? Of zelfs op het allerhoogste niveau? Show me the places! Anders is beleidsmatig ingrijpen onmogelijk en blijven alleen vage klachten over.

Inmiddels, schrijft Elchardus, is een wereldwijd onderzoek gedaan naar de mens- en maatschappijvisie van wetenschappers. In 103 landen, met 1.989 geïnterviewden (onder wie 56 Belgen). Volgens hem bevestigt de studie dat de ruime meerderheid van de wetenschappers progressief is. En hij besluit: “Er is dus wel degelijk een beperking van de academische vrijheid ten gevolge van de numerieke dominantie van de progressieve wetenschappers.” Is dat zo? In het geciteerde onderzoek zijn alleen mensen van de politieke wetenschappen geïnterviewd. Dat is nu precies een domein waar de grens tussen strak niet-ideologisch onderzoek en activisme poreuzer is dan elders. Bovendien blijkt dat aan de Europese universiteiten gedwongen zelfcensuur minder vaak voorkomt bij mannelijke en oudere politicologen. Elchardus doet, met andere woorden, aan misleidende veralgemening.

Calimero

Ook dramatisering is hem in zijn column van vorige zaterdag niet vreemd. Er rest de conservatieve wetenschapper, schrijft hij, alleen de moed om het “voorbeeld te volgen van de collega’s (…) die de cancelcultuur, de bagger, de vileine valsheid, het impotente verwijt van fascisme trotseren”. Is hij de nieuwste Calimero in de wereld waarin hij sinds de verschijning van Reset, zijn magnum opus, eindelijk zijn thuis vindt?

Elchardus vergeet te vermelden dat conservatieve wetenschappers decennialang andersdenkende collega’s tot zelfcensuur hebben gedwongen. Zij waren de daders, de anderen de slachtoffers. Ik heb het ooit zelf meegemaakt. Op 4 oktober 1982, op de plechtige opening van het Leuvense academiejaar in de grote aula, vroeg het streng-conservatieve Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond mijn ontslag als hoogleraar. Ik had, samen met mijn collega Lode Van Outrive, in de aanloop naar de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen, Louis Tobback gesteund bij de opmaak van een brede progressieve lijst. Meelopen met een partij die kiest voor vrije abortus? Doodzonde!

Het KVHV vond medestanders bij de bisschoppen van de inrichtende macht. Ook enkele decanen, onder wie die van geneeskunde, zeiden ja. Maar de toenmalige rector Pieter De Somer zei neen. Het was een van die momenten die aangaf dat een eeuwlange verdenking van wie niet in het conservatieve spoor bleef, ten einde liep. We zullen wel nooit weten hoeveel mannen en vrouwen ondertussen, uit angst voor broodroof niet alleen in de KU Leuven, maar ook in katholieke scholen en ziekenhuizen preventief de weg van het onderduiken hebben genomen.

Het is niet de eerste keer dat Mark Elchardus als columnist de sluipwegen van misleidende veralgemening en dramatisering is ingeslagen.

De verre aanzet vindt plaats eind 2016. Het Brussels hof verhindert dat een Syrisch gezin uit Aleppo een humanitair visum krijgt. Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken is woest en start met de hele N-VA een oorlog tegen wereldvreemde en activistische rechters. (Over Aleppo zwijgt hij al enige tijd in allerlei talen. Er zat een vieze geur aan die visums.) Een jaar later neemt Elchardus van Francken over. Als een rechterlijke uitspraak de uitwijzing van een aantal Soedanese illegale migranten afwijst schrijft hij: “Een rechter die beleid maakt, ondergraaft de democratie.” (DM 14 oktober 2017) In een zaak over de gesloten opvang van gezinnen van uitgeprocedeerde asielzoekers spreekt hij van een gouvernement des juges dat “zich verwijdert van de wil van het volk”. (DM 10 september 2018) Een maand later, de kwestie van de gezinshereniging staat op de agenda, vindt hij dat “een nieuw verlicht despotisme vorm krijgt” want “welwillende rechters zetten via een zeer dynamische interpretatie van het recht de kiezer buitenspel”. (DM 6 oktober 2018)

Driemaal gaat het om één vonnis in één rechtsdomein. Driemaal verschijnen de veralgemenende en dramatiserende krachttermen. De wil van het volk genegeerd. Een nieuw verlicht despotisme. De democratie ingeruild voor de juristocratie.

Misschien kunnen ook columnisten aan een reset toe zijn.