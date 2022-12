Marc dankt Marc en Marc en het ganse elfdal

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Els van Doesburg.

Marc en Marc staan elke schooldag op de hoek van de Steenweg op Heindonk en de Brouwerijstraat in Heffen. Marc is een prille zeventiger en werkte vroeger bij de spoorwegen en Marc is een nog niet lang gepensioneerde kok. Marc is een nog lang niet gepensioneerde columnist en passeert elke dag het kruispunt van Marc en Marc.

Marc en Marc wonen in de buurt van het kruispunt en merkten dat het de laatste jaren drukker en drukker is geworden op de Steenweg op Heindonk. Ze besloten om verkeersvrijwilliger te worden. De officiële term is ‘gemachtigd opzichter’ en je kunt hen herkennen aan hun fluogele jas of hesje, een rood-wit C3-seingeversbordje en een armband in de Belgische driekleur. Tijdens de WK-periode in Qatar wilden Marc en Marc een statement maken en hun tricolore armband vervangen door de One Love-aanvoerdersband, maar dat bleek dan uiteindelijk toch niet te mogen van de Mechelse FIFA.

In weer en wind helpen Marc en Marc de fietsende scholierenpelotons het kruispunt veilig over te steken. Ze maken er een punt van om iedereen enthousiast een goedemorgen te wensen en ze zwaaien vriendelijk naar elke auto die passeert. “Want dan rijden de auto’s vanzelf wat trager”, vertelt Marc. Met hun vriendelijke groet maken Marc en Marc de wereld een stukje veiliger, mooier en menselijker.

Elfen

In 1985 kondigden de Verenigde Naties aan dat we op 5 december de Internationale dag van het Vrijwilligerswerk vieren. Sinds 1986 organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk begin maart ook een Week van de Vrijwilliger. Er is terecht veel aandacht voor de vrijwilligers, de elfen in onze samenleving.

Ongeveer één op de tien van onze landgenoten doet aan vrijwilligerswerk, meestal in de eigen buurt of gemeente. Nog meer mensen zetten zich als mantelzorger belangeloos in voor hulpbehoevende familieleden of vrienden.

Heel veel sectoren steunen op vrijwilligers en zouden zonder hun inzet niet kunnen voortbestaan. De vraag naar elfen wordt elke dag groter: op de (uitstekende) website Vrijwilligerswerk.be staan vandaag 5.275 vrijwilliger-vacatures open. Je kunt je woonplaats invullen en de maximale afstand die je wilt afleggen, en je kunt kiezen in welke sector en met welke frequentie je als vrijwilliger aan de slag wilt.

In Willebroek zoekt men een vrijwilliger voor de Archeologiedagen (op 26, 27 en 28 mei 2013!). In Boom zoeken ze een vrijwillig onthaalmedewerker voor het wereldberoemde wielermuseum De Velodroom. In De Panne zoekt men iemand die gratis speelse computerlessen kan geven aan jongeren en een vrijwilliger voor de Brasserie van het woon-zorgcentrum Sint-Bernardus. In Veurne missen ze een onthaalmedewerker voor Kind en Gezin. Mechelen zoekt een vrijwillig socialmedia-expert om de Hanswijkprocessie (op 14 mei 2023) te promoten en een verkoper van plantjes tijdens de Kom op tegen Kanker-actie. De Oxfam Wereldwinkel in Mortsel zoekt een enthousiaste Wereldwinkelier. In Antwerpen zochten ze een tijdje geleden bij een kwaliteitskrant een columnist (m/v/x), maar daarvoor hebben ze ondertussen blijkbaar een onbetaalde zalm gevonden.

Vaccinambassadeurs

Tijdens de covidpandemie waren vrijwilligers in de zorg, in de testcentra en in de vaccinatiecentra absoluut onontbeerlijk. Meer nog, het grote succes van de vaccinatiecampagnes in Vlaanderen is voor een heel groot deel te danken aan de vrijwilligers. Onze vaccinatiecentra werkten bijzonder efficiënt met hele snelle doorlooptijden, en iedereen ging er gevaccineerd weer buiten met een pleistertje en een goed humeur. Elke vrijwilliger was ook buiten de vaccinatiecentra de lokale ambassadeur voor de vaccinaties. Zij verdienen hiervoor onze grote dankbaarheid en respect.

“Vrijwilligers worden niet betaald omdat ze onbetaalbaar zijn”, hoort men vaak. Inderdaad, vrijwilligers schenken, behalve koffie, ook figuurlijk onbetaalbare presentjes zoals tijd, aandacht, enthousiasme, warmte, toewijding, verzorging en bekommernis. Maar de harde waarheid is ook dat gesalarieerde werkkrachten voor vele organisaties letterlijk onbetaalbaar zijn en dat hun vrijwilligers gratis (of tegen een piepkleine kostenvergoeding) het werk doen van iemand wiens vroegere gesalarieerde (columnisten)job gesneuveld is door opeenvolgende besparingsrondes.

Als je het pad kruist van Marc en Marc of andere elfen, begroet hen, en bedank hen voor hun belangeloze belangrijke inzet. Vier met veel vijven en zessen en met achting het ganse elfdal!