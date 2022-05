Mannen die seks hebben met mannen blijven uitsluiten van bloeddonatie is nutteloos en gevaarlijk

Op 4 mei vernamen we via de media dat het Rode Kruis kampt met een bloedtekort. Toch beslist onze overheid vandaag in de commissie Gezondheid en Gelijke Kansen over bloeddonatie en de onnodige uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Op dit moment mogen we als MSM alleen bloed geven als we twaalf maanden geen seks hebben gehad. Ook niet met onze vaste partner. Het wetsvoorstel dat op tafel ligt zou de uitsluiting voor MSM verkorten naar vier maanden, maar het blijft uitsluiting.

De uitsluiting kwam er in de aids/hiv-crisis van de jaren 1980. De meeste mensen getroffen door deze crisis waren MSM. Om te zorgen dat gedoneerd bloed veilig was werden deze mannen uitgesloten. Ze zouden meer risicogedrag vertonen rond onveilige seks, meer wisselende partners hebben, meer risico lopen op hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Anno 2022 houdt ons land vast aan een uitsluiting om dezelfde redenen.

En dat terwijl de groepsidentiteit waar de beleidsmakers zich op baseren niet bestaat. Niet elke MSM heeft hetzelfde gedragspatroon. Niet elke MSM heeft anale seks, wat hogere risico’s op besmetting inhoudt, niet elke MSM doet dat met (onveilige) penetratie. Bovendien is het een stereotype dat anale seks enkel iets is voor MSM. 43 procent van de heteroseksuele mannen en 37 procent van heteroseksuele vrouwen heeft anale seks (Sexual diversity in the US, 2017). Iedereen kan dus, los van hun seksuele oriëntatie, onveilig vrijen.

Wat die risico’s betreft, is er ondertussen ook heel wat veranderd. Uit cijfers van Sensoa (2020) blijkt dat de hiv-diagnoses in België een daling vertonen én dat er meer diversiteit is onder de mensen die een diagnose hebben. Ook vertonen MSM verbeterde detectie en goed testgedrag op het vlak van hiv en soa’s, beter zelfs dan de gemiddelde Vlaming. Ook hanteert het Rode Kruis drie veiligheidsprincipes in hun bloedselectie: donorselectie met vragenlijst, labotesten en het bewerken van bloed. De combinatie van die drie zorgt voor veilig bloed, ook bij MSM.

Vasthouden aan een uitsluiting is nutteloos en gevaarlijk. Zo’n regel houdt het stigma mee in stand dat nog steeds bestaat over seksuele diversiteit en dat heeft een serieus effect op het algemene welzijn.

Daarnaast zijn er al heel wat landen die geen uitsluiting voor MSM meer toepassen zoals Canada, Frankrijk en Nederland. Als het daar kan terwijl de bloedveiligheid verzekerd blijft, waarom hier dan niet?

Daarom eisen wij dat MSM zonder uitsluiting op basis van hun seksuele oriëntatie, bloed kunnen geven. En dat als er een individueel risico is, dat de uitsluiting van vier maanden voor iedereen geldt, ongeacht je seksuele oriëntatie.

Want uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat als MSM meer bloed mogen geven dat kan zorgen voor 2 tot 4 procent meer bloed in de bloedbank... Beleidsmakers, waar wachten jullie op?