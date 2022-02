‘Mannen denken dat een vrouw geschminkt moet zijn. Jij bent het bewijs dat het niet zo is’, zei hij

Julie Cafmeyer is columnist.

Ik zit in de Thalys van de Alpen naar Antwerpen. De man die naast me zat, is zojuist vertrokken. Hij was een Fransman en zei dat hij maar één halte op de trein moest. Hij wilde van de korte periode gebruikmaken om me te verleiden. Het is ingewikkeld om iemand af te wijzen van wie je weet dat hij de komende tijd op drie centimeter afstand van je zit, dus besloot ik erin mee te gaan.

Hij woog ongeveer 120 kilo, had een ringbaardje en lichtgroene ogen. Toen hij me hielp bij het optillen van mijn koffer en die op het bagagerek plaatste, ontsnapte er een walm vanuit zijn oksels. Op zijn schoot, een plastic tas met papieren zakken vol fastfood. Nu hij weg is, hangt de geur van zijn zweet en de cheeseburger nog in de trein, het ruikt lekker.

Hij vroeg me hoeveel ik voor mijn ticket had betaald. Een van de betere openingszinnen, als je op de trein of op het vliegtuig zit: begin over de tarieven van de tickets en je bent vertrokken.

“Je ziet eruit als een mannequin zonder make-up”, zei hij. “Mannen denken dat een vrouw geschminkt moet zijn, dikke borsten moet hebben en lange haren. Jij bent het bewijs dat het niet zo is.”

Ik voelde me geflatteerd, maar vroeg om het gespreksonderwerp te veranderen.

Hij werkte als bewaker in een hotel in Courchevel. “Vijf sterren”, zei hij terwijl hij zijn hand opstak. Normaal gezien doet hij nachtclubs, maar die zijn gesloten.

Hij zei: “In Frankrijk is 80 procent tegen het beleid, maar wij Fransen moeten zwijgen. Als we onze mond opentrekken, worden we gestraft.”

Hij droeg geen mondmasker, nooit meer, dat had hij zichzelf gezworen.

“Mag ik je telefoonnummer?” vroeg hij. Twee pubermeisjes die voor ons zaten, keken om. Ze speelden met hun smartphone en kauwden verveeld op zoute Pringles.

Hij zei dat hij op zondag meestal naar Genève ging, hij kon me meenemen naar een meer waar het water groen was, hij had draagbare ligstoelen met een bloemenprint.

Hoewel ik wist dat ik zijn telefoontje nooit zou opnemen, fluisterde ik discreet mijn nummer in zijn oor. Het wond me op, gaf me levenslust, deze fantasie. Ik was de vrouw die met een gespierde securityguard in de bergen woonde, de vrouw die ’s avonds een hap nam van de cheeseburger van haar geliefde, de vrouw die werd bemind op een ligstoel aan een meer in Genève.

Hij toonde me zijn profielfoto op WhatsApp, een berglandschap.

Toen hij afstapte, bedankte ik hem voor zijn hulp met de zware koffer. Hij bedankte me voor mijn glimlach en feliciteerde me nog eens voor het feit dat ik geen make-up droeg. “Je moet de naakte schoonheid erkennen!” riep hij dolenthousiast door de coupé.

Ik lachte, iets te luid. De pubermeisjes draaiden zich om en rolden met hun ogen.