Jeroen Olyslaegers is columnist.

Deze keer kon de 81-jarige politicus niet antwoorden op de misschien wrede persvraag of hij mee zou doen aan de Amerikaanse senaatverkiezingen van 2026. De vraag werd herhaald, hij glimlachte vaag en bevroor, staarde in het ijle tot een vrouw en een man hem uit zijn zwijgen kwamen halen.

De aftakeling van deze machtige, gevreesde en verguisde Republikeinse politicus kan niet meer verborgen worden gehouden. Dit heet ‘freezing’ en wordt blijkbaar veroorzaakt door de ziekte van Parkinson of door vormen van epilepsie. King Lear, het meest wrede stuk van Shakespeare, toont wat ouderdom doet met macht. Alles blijkt illusie voor de ooit machtige en arrogante koning die nergens nog welkom is. King Lear rest slechts een nar die voor hem zorgt en hem daarbij uitlacht.

Misschien was Mitch McConnell vroeger in staat om mensen te intimideren door zijn ogen op hen te richten. Nu is zijn staren een ziektebeeld. Macht wordt deerniswekkend wanneer het is afgelopen. De illusie bevriest. De zin vervliedt.