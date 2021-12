Macht kent geen scrupules: men leze ter illustratie daarvan het recente boek van Johan Vande Lanotte

Mark Coenen is columnist.

Imagoschade: het overkomt de beste. En de slechtste, maar die hebben vaak lak aan hun imago. En dat zijn de gevaarlijkste.

Niet alleen in Antwerpen, maar ook in New York zijn daar mooie voorbeelden van te vinden. Alleen gaat het daar niet over schimmige vastgoeddeals maar over losse handjes. Elke crisis heeft zijn helden en in New York was dat, in de vroege hoogdagen van corona, Andrew Cuomo. Onverschrokken gouverneur van de staat New York, die door zijn gewiekste mediaoptredens, dikwijls in team met zijn broer Chris die ankerde voor CNN, een heuse hype veroorzaakte.

Cuomosexuals werd een geuzennaam, hen gegeven door Ellen Degeneres en The Daily Show-presentator Trevor Noah. Dat was, o ironie, net voor Degeneres van haar hoge troon viel door klachten van medewerkers die haar schandalige gedrag aan de journalisten gingen vertellen. It takes one to know one.

Cuomosexual: het woord stond meteen ook in het Urban Dictionary, waar alle nieuwe hippe woorden een plek krijgen. Een cuomosexual heeft het op hevige wijze voor een lid van de Cuomo-familie, want beide Cuomo’s konden rekenen op een scheepslading onvoorwaardelijke fans.

Alles begon in maart 2020, tijdens de eeuwigdurende programma’s over Covid-19 op tv. De dubbelgesprekken tussen Andrew en Chris hadden een betoverend effect: half New York viel in katzwijm voor de scherpe mannen in scherp gesneden pakken, testosteron uit al hun poriën en aan elke vinger een secretaresse op hoge hakken.

De faam van Andrew groeide nog toen hij nog tijdens de crisis een boek uitbracht over de lessen die de politiek moest trekken om zo’n crisis in de toekomst beter te managen. IJzer smeden wijl het heet is. American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic was een geheide besteller en bracht de gouverneur meer dan 5 miljoen dollar aan auteursrechten op. Tot bleek dat handige Cuomo de positieve cijfers van de coronacrisis schaamteloos gemanipuleerd had in zijn eigen politieke voordeel, niet gehinderd door enige scrupule. Macht kent geen scrupules: men leze ter illustratie daarvan bijvoorbeeld het recente boek van Johan Vande Lanotte.

Cuomo bakte het bijzonder bruin en werd in februari van dit jaar helemaal aan de galg gepraat door medewerksters die hem aanklaagden voor onoorbaar gedrag. Dezelfde secretaresses op hoge hakken hadden er genoeg van. De gouverneur had dat van cuomosexual wel heel letterlijk genomen, zo bleek. Hij verloor zijn gouverneurszetel en recent werd ook zijn broer Chris aan de deur gezet bij CNN: broederliefde en ethiek zijn moeilijk te combineren en losse handjes zijn bij de Cuomo’s deel van hun DNA.

Deze week besliste het Ethisch Comité van de staat New York dat hij de opbrengsten van zijn boek moet terugstorten. Zou dat eigenlijk niet iets voor ons zijn, zo’n comité?