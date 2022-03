Maart is niet uw, maar mijn VeggieChallenge

Ze zit er bijna op, uw VeggieChallenge. Een maand lang moedigde ook deze krant u aan minder of geen vlees te eten. Een prachtig en nobel initiatief, als kleinschalig teler van vollegrondsgroenten hoop ik dat dit u goed is bevallen. Dat u creatiever leerde koken en dat uw lichaam en geest overtuigd raakten van de voordelen van meer plantaardige voeding. Want we kunnen er moeilijk omheen; duurzamer en gezonder eten betekent meer planten en minder dieren op uw bord.

En toch moet er me iets van het hart. Specifiek over de periode waarin deze campagne loopt, alsook de partijen die erachter zitten. U moet weten, maart is mijn lastigste maand. Het is de maand waarin de bewaargroenten van het jaar voordien op hun laatste benen lopen. Ze verliezen smaak, schieten door, of beginnen te rotten. Tegelijk beginnen we in maart volop met planten en zaaien van de groenten voor het nieuwe jaar. Echter komt de oogst daarvan pas eind van de maand langzaam op gang. In een wereld zonder karrevrachten Zuid-Europese groenten was vasten in maart dus bovenal een bijzonder intelligente manier om zin te geven aan een periode van schaarste.

Maar als het klopt dat de omschakeling die we moeten maken in ons eetpatroon er niet enkel een is van minder vlees eten, maar vooral ook van beter, voedzamer, verser en lokaler eten, dan doet het bij een kleine teler wenkbrauwen fronsen wanneer een dergelijke campagne net in deze maand wordt georganiseerd. Ik zeg het met enige tegenzin, maar als er één maand in het jaar is waarop u met recht en rede een duurzaam geproduceerd stuk vlees eet, dan is het wel in maart. Maart is niet uw, maar is mijn VeggieChallenge. Het is mijn uitdaging om u ook in deze periode versteld te laten staan van wat er hier in de winterse volle grond mogelijk is.

Voor een komende editie is mijn voorstel daarom een VeggieChallenge op te delen in twee; in maart proberen we het land te winnen voor wintergroenten. Zet de magazines vol met recepten van lokaal geteelde radicchio’s, radijzen en de knapperigste veldsla en liever niet zoals dit jaar met aubergines, tomaten en kolven mais. Vraag chefs naar hun beste recepten voor Belgisch grondwitloof, postelein, mosterdsla en rapen. In augustus, wanneer het overvloed is op onze velden zou de zomerse VeggieChallenge mogen zijn om de voorgemarineerde varkensribben van dieren die woonden in een flat te vervangen door spiezen van zomerse groenten.

Nu, de precieze beweegredenen om te kiezen voor nét deze maand ken ik natuurlijk niet. Wellicht is het gewoon een ongelukkige keuze die voortkomt uit de wijdverbreide vervreemding met telers en seizoenen binnen de grootschalige spelers die achter deze campagne zitten (Gourmet Garden, Alpro, Colruyt, Lidl enzovoort). Of leeft er angst binnen de grootschalige voedselindustrie dat wij, kleine producenten, de komende jaren weleens een ingrijpende kanteling zouden kunnen veroorzaken in onze voedselketens?