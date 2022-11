‘Maakt jaloezie ons bekrompen? Misschien eerder angstig, onzeker of menselijk’

Over weinig emoties doen we tegenwoordig nog zo huichel­achtig als over jaloezie. Zeker in ruimdenkende kringen is afgunst een hoofdzonde; een triest testimonium van kleinburgerlijkheid. Als iemand al eens, per ongeluk, flirterige berichten van zijn partner onderschept, komt dat doordat de juiste schermen, toevallig, nog openstonden. Maar zo gunstig gezind is het toeval twijfelaars en wantrouwigen zelden. Om vermoedens te bevestigen, of te ontkrachten, moet je pincodes onthouden, onbewaakte momenten afwachten en doelgericht verdachte chats doorkammen.

Dat weet ik, omdat ik het zelf ook al gedaan heb. Maakt dat mij bekrompen? Misschien eerder angstig of onzeker; menselijk.

Opmerkelijk genoeg laat ik me enkel in romantische kwesties door de nijdparasiet verblinden. Als een collega een beter stuk heeft geschreven of een buitengewone boekdeal heeft binnengeharkt, kan het weleens jeuken. Maar ik hoef dan niet zo nodig te krabben, waardoor die vervelende sensatie de volgende dag alweer verdwenen is. Als mijn lief daarentegen een nieuwe vriendin heeft gemaakt die nogal enthousiast is, kan ik me daar moeilijker mee verzoenen. Met groeiend ongemak zag ik haar naam geregeld op zijn scherm verschijnen. En ze nodigde hem ook wel heel vaak uit voor concerten of feestjes, waar ze altijd net iets te dronken werd. Verdacht, vond ik dat.

Op zo’n benevelde avond zwoer ze me, zich duidelijk bewust van mijn animositeit, mijn geliefde als een broer, een boezemvriend te zien. Eigenlijk, zo redeneerde ze slissend, zouden zij en ik dus ook beste vrienden moeten zijn. Daarmee gooide ze nog meer olie op mijn achterdochtige vuur. Wat een laaghartige poging mijn bijzonderheid te ondermijnen. En ze was daarenboven ook nog eens slecht gekleed; onuitstaanbaar gewoon.

Mijn geliefde, die voor mij naar Brussel was verhuisd, vond dat ik hem moest vertrouwen. Hij voelde zich niet tot haar aangetrokken; hij had gewoon vrienden nodig. Daarbij onderhield ik toch ook een via brieven en gedeelde Vogue-sigaretten bestendigde vriendschap met mijn oude vlam? Overigens, zo wilde hij toch even aanstippen, legde die ook geen groot stijlgevoel aan de dag.

Jaloezie is een eigenaardig eenzijdige, zelfzuchtige emotie. Zelf heb je er zogezegd geen last van, maar zodra je ook maar een vlaagje afgunst bij de ander bespeurt, ga je verontwaardigd gillen dat die je ook nooit wat gunt. Maar om een afweersysteem tegen die onfraaie woeker­emotie te ontwikkelen, moet je je nu eenmaal op tijd en stond blootstellen aan de bittere bacterie. Misschien vreesde ik niet zozeer dat deze stormachtige dame er met mijn vriend vandoor zou gaan, maar voelde ik me bedreigd door haar schijnbaar tomeloze energie en enthousiasme; twee zaken waaraan het mij weleens ontbreekt.

Een vriendin aan wie ik de kwestie voorlegde, vond dat ik het verkeerd aanpakte. Ik moest juist wél de moeite nemen om die nieuwe vriendin te leren kennen. Door afgunstig te doen, gaf ik haar tenslotte het gevoel dat daar een reden toe was. Wie weet bleek ze uiteindelijk best mee te vallen.