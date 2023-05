Maak van 8 mei weer een jaarlijkse viering

Op 8 mei 1945 gaf nazi-Duitsland zich over en eindigde de Tweede Wereldoorlog. Her en der werd nog gevochten, maar in veel Europese steden barstten bevrijdingsfeesten los, massaal en spontaan. Bij ons lijken dat feest en het belang ervan inmiddels te zijn vergeten. Slechts tot in de jaren zeventig was 8 mei in België een feestdag. Elders in Europa viert men op die dag wel nog steeds het herstel van vrede, democratie en vrijheid.

Ook de vrijheid van kunstenaars. Daarom nemen wij mee het voortouw om op 8 mei onze kwetsbare vrijheden opnieuw te vieren. De beslissing over een nieuwe vrije dag wachten wij niet af. We beginnen nu al aan onze feestelijke herdenking. Met voorstellingen, muziek, interviews, debatten, documentaires…

We doen dat in navolging maar onafhankelijk van de 8 meicoalitie. Een politiek burgerplatform dat op gang is getrokken door Ellen de Soete, dochter van partizanen. Ook zij wilde de vele mensen eren die zich verzetten tegen de horror van de oorlog, de bezetting en de deportaties. Meer dan 150.000 Belgische burgers namen deel aan dat verzet, 45.000 werden politieke gevangenen en 15.000 lieten het leven. Gefusilleerd, onthoofd, doodgemarteld of neergeschoten op straat. Het waren studenten, huisvrouwen, fietsenmakers, winkeliers of advocaten. Doodgewone burgers die buitengewone dingen deden. Helaas zijn hun namen nagenoeg vergeten. Het is hoog tijd daar wat aan te doen.

Vandaag is het maandag. Vorige zaterdag begon in het Fort van Breendonk al een derde project. Het heet ‘Dit zijn de namen’ en werd opgezet door historicus Dany Neudt. Breendonk deed destijds dienst als SS-Auffanglager voor dissidenten en verzetslui. Sinds zaterdagavond worden daar de namen voorgelezen van alvast achtduizend vermoorde verzetslui. Met slechts twintig seconden per naam, met beroep, leeftijd en plaats van overlijden erbij, duurt dat al twee volle dagen. Die eerbetuiging wordt gestreamd en opgenomen. Een daad van grote symboliek. Want iedere naam staat borg voor een aangrijpend verhaal.

Zoals dat van de drie studenten die op 19 april 1943 het 20ste konvooi uit Breendonk hebben stilgelegd. Er vonden 28 van die treinkonvooien plaats, allemaal met als eindbestemming de vernietigingskampen in Oost-Europa. Het 20ste konvooi was het eerste waarbij de gedeporteerden in gesloten veewagons zaten, wat ontsnappen nog bemoeilijkte. Het ging om 1.631 slachtoffers, onder wie 262 kinderen. De studenten brachten de trein tot stilstand met niet meer dan een pistool en een nagemaakt rood stopsein. Met nijptangen wrongen ze een deur open. De eerste zeventien gedeporteerden konden zo ontsnappen. In de wagons was ook gereedschap klaargelegd om van binnenuit een opening te maken. De machinist zat mee in het complot, net als het Leuvens verzet, dat barricades had opgeworpen. Tijdens het oponthoud konden nog eens 236 mensen ontsnappen uit de trein, 115 overleefden de oorlog. Eén van hen is advocaat en jazzmusicus Simon Gronowski. Hij was elf toen hij met zijn moeder op transport werd gesteld. Hij is uit de rijdende trein kunnen springen, zijn moeder niet. Zij werd vermoord in Auschwitz. Gronowski is nu 91 en getuigt nog steeds over de Holocaust.

De studenten die het konvooi tegenhielden heetten Youra Livschitz, Jean Franklemon en Robert Maistriau. Ze waren de enige verzetsstrijders in Europa die zo’n transporttrein eigenhandig hebben tegengehouden. Franklemon en Maistriau overleefden hun arrestatie en deportatie. Livschitz werd gemarteld in Breendonk en gefusilleerd op de Nationale Schietbaan in Schaarbeek, zoals zo vele anderen. Hij was 27. Zijn levensverhaal en dat van vijftienduizend anderen verdienen het verteld te worden. Hun namen verdienen het te worden uitgesproken, elk jaar weer.

Vanavond om 20 uur leest in elf steden iemand deze tekst voor aan een zaal vol mensen. Dezelfde woorden, voor een publiek van individuen als u, die niet willen vergeten wat andere individuen deden. Verzet begint altijd bij individuen. “Onder druk van terreur buigen de meeste mensen door. Maar sommige niet.” Dat is een citaat uit Hitler is dood, een toneelstuk van Stijn Devillé, gebaseerd op de processen in Neurenberg tegen overlevende nazikopstukken. Straks hoort u nog citaten uit dit script. Kort of lang, dat verschilt van zaal tot zaal, stad tot stad, zoals ook het programma daarna verschilt. Allemaal zullen we ons daarbij bewust zijn van de woorden van dat andere kind van het verzet, de Nederlander Remco Campert. “Verzet”, schreef hij in zijn beroemdste gedicht, “begint met iemand die een vraag stelt.” Maar als niemand die vraag beantwoordt met daden, heb je nog steeds geen echt verzet.

En als niemand later de daden van verzetslui vastlegt in verhalen, die we blíjven vertellen en becommentariëren, dan doen we hen en onszelf tekort. Want als een gebeurtenis één keer is voorgekomen in de geschiedenis, bestaat de mogelijkheid dat ze zich nog meer voordoet. Dat geldt voor de gruwel waarin we toentertijd zijn terechtgekomen. Maar dat geldt dus ook voor feesten. Die kun je nooit genoeg herhalen. Welkom dus op dit bevrijdingsfeest. Welkom op ons festijn van de vrijheid.