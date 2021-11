Verkrachtingen in Gent

Een man die een vrouw in de eerbaarheid aanrandt, krijgt een ‘Overpoort-verbod’ en een alcoholverbod van drie maanden. Lees: als je de plaatsen mijdt waar de mooie vrouwen zijn, zal het wel in orde komen. Lees ook: het zal wel de alcohol zijn die hem losbandig maakt.

Dit is een belediging voor elk slachtoffer van seksueel misbruik, maar ook voor alle mannen. Het dronken zijn wordt hier de facto aangeduid als de reden dat dit gebeurd is. Laten we even nadenken. Hoeveel mannen krijgen ‘lossere handen’ als ze drinken? In mijn omgeving ken ik niemand.

Alcohol is geen excuus, het maakt je gedachteproces niet inherent anders. Het zorgt voor minder remming van gedrag, wat duidelijk maakt dat de neiging tot dit gedrag wel aanwezig is. Iets waar met deze gegeven strafmaat niet aan wordt gewerkt. Wordt er geëvalueerd of deze persoon zal recidiveren?

Een op de vijf vrouwen wordt ooit het slachtoffer van verkrachting. Dit is een ruwe schatting van ongeveer honderd (!) incidenten per dag. En er gebeurt gewoon niets. De verontwaardiging over het gebrek aan preventie, strafmaat en rehabilitatie is niet plots opgedoken.

Ik wil deel uitmaken van het voorkomen van deze incidenten, misschien wel uit een heel narcistische beweegreden. Als ik zie wat er structureel veranderd is in de vier jaar tussen mijn eerste en tweede verkrachting, is het schrijnend. Zeker gezien de hoeveelheid van gevallen. Ik ben het beu om genegeerd te worden. Ik ben niet van plan om Olympische Spelen-gewijs elke vier jaar seksueel overschrijdend gedrag mee te maken.

Maak het veilig, geef mij een veilige plek in de maatschappij. Alstublieft.

Naam en adres bekend bij de redactie

Elektrische bussen

Ann Schoubs en Marc Descheemaecker, toplui van De Lijn pogen zich in een interview in deze krant te verdedigen tegen het feit dat er op dertien stuks na nog geen elektrische bussen van de openbarevervoersmaatschappij rondrijden in Vlaanderen (‘Wij vragen een stabiele financiering’, DM 12/11). Ze roepen geldgebrek in. Zo zegt Descheemaecker: “Anders krijg je misschien Chinese bussen die niet voldoen aan de Europese veiligheidsnormen.”

Een merkwaardige bewering van een man die al wat jaren als topman van De Lijn meedraait. Zo rijden er op de luchthaven van Zaventem alleen nog elektrische bussen van de Chinese firma BYD (Build Your Dreams), en in tientallen landen op alle continenten rijden deze bussen in grote aantallen rond.

Ze worden ook onder meer in Europa geproduceerd: in Schotland, het Franse Amiens en in Hongarije. Bovendien wordt die firma gezien als een van de technologische innovators, onder andere op het vlak van de batterijtechnologie. Is Descheemaecker hiervan niet op de hoogte?

Dat in vele andere landen al jaren zulke elektrische bussen rondrijden, voor zover geweten zonder grote klachten, heeft vermoedelijk weinig te maken met geld, maar eerder met het feit dat een van de hofleveranciers van De Lijn nog steeds niet over de nodige technologie lijkt te beschikken. Ook dit is een zaak van stikstof maar hier is dat dan blijkbaar plots geen probleem.

Willy Van Damme, Dendermonde-Grembergen

Twee honden

Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Ik zou denken dat onze Vlaamse ministers enige volkswijsheden meekregen van hun ouders. Neen dus, ze bakkeleien verder in het energiedossier alsof ze de hete adem van het VB niet voelen. Bewezen is nu wel dat asymmetrische regeringen geen goede zaak zijn, en daarmee in een moeite door de regionalisering. Ik vind het moeilijk drie departementen te vinden die wel varen bij aparte ministeries. Voor de rest is het kommer en kwel. Als in 2025 het licht uitgaat, moeten we ook niet meer gaan stemmen, tenzij bij klaarlichte dag met potlood en papier of met kaars en bril, wat niet baat als de uil niet zien of lezen wil.

Lucienne Colpaert, Dendermonde