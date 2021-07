Maak de muziekindustrie in België meer connected: als we dan toch op onszelf aangewezen zijn, laat ons dan ook meer samenwerken

Veel mensen in de cultuursector gaan al meer dan een jaar door een loodzware periode. Wie te klein is, wordt vergeten. En wie te groot is, draagt enorm veel vaste kosten met zich mee – kijk naar wat er met Tomorrowland gebeurde.

Intussen werden versoepelingen aangekondigd. Artiesten, managers en organisatoren hebben het voorbije jaar dingen uitgetest om muziek toch bij de fans te krijgen en kunnen dat nu gelukkig ook weer live doen. Versoepelingen zijn fijn maar geven ons artiesten soms ook valse hoop. Ik heb al voorgehad dat mijn optreden net na de soundcheck alsnog werd afgelast. Zo blijven wij, artiesten, een speelbal van de situatie. Er blijkt altijd wel een achterpoortje om ons opzij te zetten.

Gelukkig zijn er festivals die dit jaar wel kunnen doorgaan. Met meer lokaal talent. En dat is fantastisch. Een warme oproep aan de bookers: vergeet ook volgend jaar alsjeblieft je lokale artiesten niet! Waarom zetten we daar vanaf nu niet massaal op in? Zelfs wanneer de grenzen weer volledig opengaan? Ik ben fan van meer kleinschalige initiatieven waarbij opkomend talent en lokale artiesten samen de affiche vullen. Zo leert het publiek nieuwe muziek kennen. En kunnen kleinere artiesten meteen ook ervaring opdoen. Het maakt de muziekindustrie in België interessanter en meer connected. Als we dan toch op onszelf aangewezen zijn, laat ons dan ook meer samenwerken.

In afwachting van the real stuff experimenteerden verschillende artiesten en concertzalen met livestreamconcerten. We hadden ook niet veel keuze. Iedereen was al blij om nog eens te spelen voor een, weliswaar onzichtbaar, publiek. Zijn die livestreams de concertbeleving van de toekomst? Nee, dat denk ik niet. Niet voor de toeschouwer en al zeker niet voor de artiest in kwestie.

Maar het opent wel nieuwe perspectieven. Onder die innovaties zijn er voor mij bijvoorbeeld wel een paar blijvers. Het virtualrealityconcert van Zwangere Guy in de AB was voor mij geslaagd. De fans konden zich als avatar voortbewegen in een 3D-omgeving en zo was er al veel meer sprake van interactie. Ook Eurosonic in Nederland vond een goeie oplossing. Alle optredens werden op voorhand opgenomen. Normaal gezien heb je maar vijftien minuten om een sterke eerste indruk te maken op de bookers en organisatoren. Die haasten zich van het ene podium naar het andere om dé revelatie te ontdekken. Nu konden ze de optredens meer op het gemak bekijken en beluisteren. Wat ik echt geweldig vond, was de stellingenconstructie van De Centrale in Gent, met loges voor telkens vier personen. Iedereen heeft een goed zicht op het podium en je hebt bewegingsruimte. Zo zou ik vaker willen uitgaan.

Ik mag over het voorbije coronajaar zeker niet klagen. Mijn tweede ep kwam in 2020 uit. Ik werd uitgenodigd voor het tv-programma De slimste mens ter wereld. Ook mijn single ‘Sussend’ deed het goed. En in september 2020 had ik een zestal concerten in één maand tijd, weliswaar voor een zittend publiek. Ik heb kansen gekregen en gegrepen. Anderen hadden minder geluk.

Hoe moet de cultuursector evolueren? Wel, meer zoals in Nederland, waar de coronamaatregelen voor de cultuursector toch een stuk minder streng zijn én de overheid de sector de meer mogelijkheden geeft om dingen uit te proberen. Ze deden al veel sneller testevenementen met publiek – seminaries, theatervoorstellingen, concerten en voetbalwedstrijden – met tot duizenden bezoekers.

In België gaat het allemaal zo traag en lijken de overheden ons te vergeten. De cultuursector is nog altijd vooral op zichzelf aangewezen. Terwijl de mensen na meer dan een jaar in hun kot zo snakken naar afleiding, cultuur en sociaal contact. Stilaan mag dat weer en laat ons dat ook koesteren. Gewoon kunnen rechtstaan en dansen op muziek. Mensen leren kennen tijdens een concert omdat ze toevallig naast je staan. Is dat zoveel gevraagd?

