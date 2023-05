Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de auteur van Reset en Vrijheid/veiligheid. Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

Terwijl Turken wereldwijd al stemmen in de Turkse presidentsverkiezingen van 14 mei stelt een rapport van de informatie en screeningsdienst dat een aantal Diyanet-moskeeën door het regime worden gebruikt als een middel om de Turkse diaspora onder controle te houden. Minister Bart Somers (Open Vld) wil de erkenning van een aantal moskeeën intrekken.

Aan de vooravond van het Suikerfeest zat ik samen met Bart Somers en imam Khalid Benhaddou in een kerk in Genk, voor een debat over ‘gemeenschap vormen in tijden van diversiteit’. Alle panelleden waren het erover eens dat dit bijzonder moeilijk is. Terugblikkend is het ontstellend hoe onrealistisch onze sprekende en schrijvende klasse massamigratie heeft benaderd. Nog steeds bezigen sommigen graag het woordje superdiversiteit omdat het suggereert dat diversiteit ‘kei-super’ is, een utopie als het ware. Realisten geloven wat zij zien. Utopisten zien wat zij geloven, doorgaans met tragische gevolgen.

De problemen verbonden met massamigratie zijn inmiddels zo groot dat een niet onaardig aantal mensen in dit land het ergste vreest: de teloorgang van hun samenlevingsmodel, aanhoudende spanning en zelfs geweld tussen groepen met onverzoenbare opvattingen over het goede en juiste leven. Lukt het nog één overkoepelende gemeenschap te vormen, waarin iedereen zich thuis voelt?

Ook daarover waren de panelleden het eens. Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden liggen de kaarten beter voor succes dan voor mislukken. Over wat die voorwaarden zijn verschilden de panelleden, maar naarmate die verschillen werden uitgediept, bleken ze kleiner dan ze aanvankelijk leken.

Samenleven vergt geduld, maar ook en vooral kennis. Wie de beschikbare literatuur wil raadplegen, kan zich een vrij precies beeld vormen van hoe de ‘autochtonen’ denken over migratie, integratie en de opname van de islam, van hoe zij zich daarover in verschillende groepen met onderling botsende opvattingen verdelen. Over de afstammelingen van migranten, zelfs over de grote groepen mensen van Marokkaanse en Turkse origine, weten we veel minder. Dat is in niet geringe mate het gevolg van een schrik om te weten.

De werkelijkheid is genuanceerd. Als ze cijfermatig wordt beschreven, bevallen de getallen nooit iedereen. Hoe vaak hoorde ik het niet: zouden we dit wel publiceren, spelen we op die manier niet in de kaart van extreemrechts? Dat soort zelfcensuur is veel schadelijker voor de samenleving en de academische integriteit dan het occasionele cancelen.

We kregen nu een beeld van de rol van Diyanet, maar in welke mate stuurt de lange arm van het Turkse regime effectief onze mensen van Turkse origine? Door een gebrek aan kennis kan iedereen daarover nu wat uit de nek kletsen. De nodige kennis bereikt ons nu al vaker via onderzoeksinstituten die niet aan de conformiteitsdruk van de universiteit onderworpen zijn.

Pas verscheen een onderzoek bij duizend mensen van Turkse origine die in Nederland leven (C. Houtkamp et al., Het Turkse diasporabeleid in Nederland, Clingendael). Uit eerder onderzoek weten we dat de hindernissen om te integreren niet volkomen dezelfde zijn voor mensen van Marokkaanse en Turkse origine. Bij de eersten zijn zij vaak van religieuze aard. Het salafisme kreeg op hen meer greep dan op mensen van Turkse oorsprong. Bij die laatsten gaat het veeleer om Turks-Ottomaans imperialisme, een gevoel dat actief door het diasporabeleid van president Erdogan en zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) wordt aangewakkerd, onder meer via Diyanet.

De onderzoekers vinden bij de Nederlandse mensen van Turkse origine geen grote verschillen in de mate van integratie naar religiebeleving, wel naar politiek gedrag en voorkeur. Van de Nederlandse Turken met paspoort zou 56 procent nog stemmen in Turkse verkiezingen, 44 procent niet of niet meer. Die laatsten zijn jonger. Hun emotionele binding verschuift richting Nederland. Zij identificeren zich in 65 procent van de gevallen met Nederland, in nog 49 procent van de gevallen met Turkije (een aantal van hen dus met beide). Van de 56 procent die wil stemmen in de presidentsverkiezingen kiest een meerderheid voor Erdogan. Van die laatsten identificeert 48 procent zich met Nederland, een overweldigende 84 procent met Turkije.

De natie zit dieper dan de staat. Ook als men van staat verandert, blijft hij nazinderen. Net zoals een aantal Vlamingen van oordeel is dat men Vlaamse voorouders moet hebben om hier echt in te passen, geloven een aantal mensen van Turkse origine dat hun eerste identiteit die van hun voorouders blijft, ongeacht het land waar zij nu leven. In beide gevallen is dat de overtuiging die moet worden opgegeven om een overkoepelend gevoel van gemeenschap mogelijk te maken.

Een cijfermatige voorstelling van de werkelijkheid laat zien hoever we staan, welke weg nog moet worden afgelegd en waar de hindernissen, de nefaste invloeden zich bevinden. Zij geeft bijna altijd evenveel reden voor ongerustheid als voor hoop. Daarom is nog iets meer dan cijfers nodig.

Voor ik uit Genk vertrok, vroegen de organisatoren me of ze me nog een paar vragen mochten stellen en een filmpje opnemen. “En kan je ook iets vriendelijks zeggen over ons Limburgers?”, vroeg Abdeljalil terwijl hij de camera in gereedheid bracht. Vanaf de zijlijn viel Mohamed in: “Dat kan hij zeker, hij is van hier.” Dat was een nieuw, maar hartverwarmend thuiskomen. Met realisme, wat meer cijfers en gemeenschapszin komen we er wel.