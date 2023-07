Luchthaven van Zaventem: evenwicht tussen economisch belang en leefbaarheid van omwonenden

Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) heeft een persoonlijk voorstel gelanceerd om tegen oktober 2024 alle nachtvluchten op de luchthaven van Zaventem af te schaffen.

Het lijkt erop dat deze voorzet van minister Gilkinet een schot voor het electorale open doel is. Dat voorstel, dat tot stand kwam zonder reële inbreng van alle luchthavenactoren (inclusief de omwonenden), is economisch en organisatorisch onhaalbaar.

Op zijn extreme voorstel kwamen onmiddellijk extreme tegenreacties, maar geen van beide extreme houdingen brengt ons een stap verder bij de duurzame oplossing van dit ingewikkelde, maar maatschappelijk uiterst belangrijke dossier. Wat hiervoor nodig is, is een reëel evenwicht tussen de grote economische en tewerkstellingsbelangen van de luchthaven van Zaventem, die de tweede belangrijkste economische poort van Vlaanderen is, en de gezondheid en de leefbaarheid van de omwonenden, die te lang te veel vermijdbare geluidshinder hebben moeten ondergaan.

De redenering dat streven naar een meer omgevingsvriendelijke uitbating van de luchthaven automatisch tot gevolg zou hebben dat de tewerkstelling en het economische belang onder druk komen te staan, klopt hoegenaamd niet.

Concreet wat de nachtvluchten betreft, moet het mogelijk zijn om de opstijgende nachtvluchten, die veruit de grootste geluidshinder voor de omwonenden veroorzaken, drastisch terug te schroeven en op termijn – behoudens in noodgevallen – uit te faseren. Er bestaat nu al een plafond van 5.000 opstijgende nachtvluchten per jaar. Dat betekent gemiddeld 13 à 14 vluchten per nacht. Het is niet vol te houden dat het afschaffen van dit beperkte aantal vluchten de economische leefbaarheid van de luchthaven ernstig in het gedrang zou brengen. Maar wie in zijn of haar slaap per nacht een tiental keer wakker wordt geloeid door straalmotoren, ondervindt daarvan wel degelijk negatieve gezondheidseffecten. In het belang van de levenskwaliteit van de omwonenden, moet de luchthavenuitbater ertoe gehouden worden deze beperkte aanpassingen door te voeren.

Daarnaast zijn de geluidsquota waaraan vliegtuigen moeten beantwoorden niet meer aangepast sinds de periode dat Etienne Schouppe (cd&v) staatssecretaris voor Mobiliteit was (2008-2010). Het verstrengen van die geluidsnormen, zoals concurrerende luchthavens doen, is niet meer dan logisch. Maar dat moet gebeuren volgens een timing die overlegd wordt met de luchthavenactoren en volgens een tijdspad dat voldoende streng, maar ook economisch haalbaar is.

Wat vooral ontbreekt in de aanpak van minister Gilkinet is oprechte dialoog en reëel overleg. We zijn ervan overtuigd dat bij de omwonenden een sterk besef leeft van de economische meerwaarde van de luchthaven. Vele inwoners van de regio zijn trouwens tewerkgesteld op de luchthaven. Maar ook bij de luchthavenlobby dringt het besef door dat er geen draagvlak voor de duurzame uitbating van de luchthaven kan zijn zonder daadwerkelijk rekening te houden met de omwonenden.

De ‘politieke zet’ van Gilkinet is daarom een – zoveelste – gemiste kans. Dit leidt immers alleen maar tot meer polarisering, tot minder wederzijds begrip en tot een verstrakking van de standpunten. Nochtans is het dringend noodzakelijk om de luchtvaart in ons land een duurzaam perspectief te bieden voor een economisch en ecologisch verantwoorde ontwikkeling.

Daartoe zijn onder meer noodzakelijk: een federale vliegwet die de (strenge) Europese richtlijn (589/2014) omzet in nationale wetgeving, een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten rond het hanteren van geluidsnormen, een grotere inbreng van Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de omwonenden in het beleid van de luchthaven en het vastleggen van de grenzen van het ruimtegebruik (in de omgevingsvergunning die volgend jaar moet worden afgeleverd).

Daarnaast is er overleg nodig over een alternatief exploitatiemodel van de luchthaven (met meer nadruk op toegevoegde waarde en minder op kwantiteit), het gezamenlijk definiëren van de economische en ecologische impact van de luchthaven en het inzetten op de luchthaven van Zaventem als een multimodale hub met snelle treinverbindingen naar nabije bestemmingen.

Ook actief inspelen op nieuwe technologieën is nodig, net als aandacht voor de snelle ontwikkeling van de droneluchtvaart die voor een ongekende omwenteling van het vliegverkeer zal zorgen. Ten slotte is er nood aan de aanstelling van een luchthavencommissaris die, naar analogie met de havencommissaris, alle luchtvaartactiviteiten van de luchthavens van ons land coördineert en naar win-winsituaties zoekt.