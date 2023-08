Luc Huyses logica ontgaat me, waarschijnlijk omdat die niet logisch is

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en columnist bij De Morgen. Hij reageert op een opiniestuk van Luc Huyse.

Is het een probleem met begrijpend lezen of kwade wil, maar de reactie van Luc Huyse op mijn column bevat misinterpretaties die verwarrend werken. Zo stel ik dat er tal van publicaties zijn waarin wordt beweerd dat mensen die aan de universiteit werken tot zelfcensuur worden gedreven. Huyse doet alsof hij twijfelt aan het bestaan van die publicaties (“Talrijke publicaties, zegt hij?”). Nou, in het afgelopen jaar alleen al verschenen er in het Engels, Duits, Frans en Nederlands meer dan een dozijn boeken over woke waarin die stelling wordt verdedigd. Dat kan Huyse toch niet zijn ontgaan. Die stroom van publicaties is zelfs zo groot dat soms wordt beweerd dat er meer anti-woke literatuur verschijnt dan woke literatuur.

Over die stroom literatuur vel ik een oordeel als ik schrijf: “Onderzoek waarin het bestaan van een cancelcultuur wordt onderzocht, was er tot voor kort in onvoldoende mate om met veel zekerheid te kunnen oordelen.” Die literatuur moet inderdaad noodgedwongen steunen op anekdotiek omdat er te weinig onderzoek is. Als ik dat schrijf, beschuldigt Huyse me van ‘slipperij’. Hij ziet een contradictie tussen enerzijds het vaststellen van een uitgebreide literatuur waarin een bepaalde stelling wordt geformuleerd en anderzijds de vaststelling dat er tot nog toe onvoldoende onderzoek was om die stelling stevig te schragen. Huyses logica ontgaat me, waarschijnlijk omdat die niet logisch is.

Namen noemen

Mijn column signaleert verschillende ontwikkelingen die de academische vrijheid bedreigen en ging dan dieper in op een grootschalig onderzoek over één daarvan, met name activisme en cancelcultuur. Het betreft een internationaal onderzoek, maar Huyse eist dat ik namen zou noemen van mensen die in België tot zelfcensuur worden gedwongen. Dat is onredelijk. Ten eerste, omdat in dat onderzoek de deelnemers uiteraard anonimiteit werd beloofd. Ten tweede, omdat onderzoek naar en omgang met gevallen van zelfcensuur en cancelcultuur – iets wat de Griekse Hypatia betracht – niet betekent dat men namen meteen in de krant zet, wel dat men met alle betrokkenen overlegt om samen te zoeken naar de beste manier om academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting op de campus te borgen.

Huyse maakt ook een fout bij de interpretatie van het internationale onderzoek. Zijn interpretatie luidt: “Bovendien blijkt dat aan Europese universiteiten gedwongen zelfcensuur minder vaak voorkomt bij mannelijke en oudere politicologen. Elchardus doet, met andere woorden, aan misleidende veralgemening.” In feite komt het onderzoek tot de volgende conclusies, die ik ook rapporteer: (1) Ook als men rekening houdt met het effect van geslacht, leeftijd en landensituatie op zelfcensuur blijft er een invloed van conservatief zijn, van heterodox zijn en van het ervaren van een cancelcultuur; (2) Die laatste invloeden zijn veel sterker dan die van geslacht, leeftijd en land. Er is dus geenszins misleidende veralgemening van mijn kant, maar een denkfout van Huyse die blijkbaar gelooft dat als er een invloed is van geslacht er tegelijkertijd geen veel sterkere invloed kan zijn van het ervaren van onder meer cancelcultuur.

Huyse ontkent overigens niet het bestaan van zelfcensuur. Hij is van oordeel “dat conservatieve wetenschappers decennialang andersdenkende collega’s tot zelfcensuur hebben gedwongen”. Hoewel me daarover geen onderzoek bekend is, ben ik geneigd hem te geloven, zeker wat zijn universiteit de KU Leuven betreft. Maar wat wil Huyse daarmee zeggen? Dat het nu de beurt is aan de progressieven om de conservatieven een koekje van eigen deeg te geven? Dat is een mogelijke houding, maar geen fraaie.

Privacy geschonden

Huyse vertelt ook zijn eigen wedervaren: conservatieve studenten eisten ooit zijn ontslag wegens extra curriculaire politieke activiteiten ten bate van de lijst van de burgemeester, maar de rector heeft hem tegen die aanval in bescherming genomen, zijn recht op vrije meningsuiting verdedigd. Die rector deed wat moest worden gedaan, maar wat zien we vandaag gebeuren? Twee medewerkers van de Universiteit Antwerpen zeggen privé, maar bij een per ongeluk openstaande micro, dingen die niet graag gehoord worden maar geenszins racistisch zijn. Hun privacy wordt geschonden en de opname van hun gesprek wordt verspreid. De persoon die hun privacy schendt gaat vrijuit, maar de rector, Herman Van Goethem, schorst snel de twee medewerkers, blijkbaar uit schrik dat hun woorden de wokers mishagen.

Een medewerkster van de VUB, Karianne Boer, geeft een interview aan Doorbraak waarin zij zeer kritisch is voor het werk van de adviescommissie die pleit voor een aanpassing van de abortuswetgeving. Een aantal personen, die in hoofde van hun competentie betrokken zijn bij de problematiek, reageert met een opinie in De Standaard (26 april 2023). Dat mag, hoewel het kleinmoedig is dat men Boer – over wie het duidelijk gaat – niet bij naam durft te noemen, terwijl een ongepaste term als ‘leugens’ valt. Maar veel erger, de opinie wordt medeondertekend door de rector Jan Danckaert, die inhoudelijk, qua opleiding en competentie niets met die discussie te maken heeft en dus enkel signaleert dat de hiërarchie er is om te bepalen wat mag worden gezegd.

Zou het kunnen dat die gewijzigde houding van rectoren, samen met andere voorvallen in binnen- en buitenland, een aantal mensen doet vrezen voor de toekomst van de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting?