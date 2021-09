Onderwijs is een fundamenteel recht dat al voor het derde schooljaar op rij ondermijnd wordt. Als bezorgde ouders van een door een coronavirusuitbraak getroffen Vlaamse school wensen wij een bijdrage te leveren aan het publieke debat. Wij vinden het onwerkbaar en onhoudbaar om de impact en de besmettelijkheid van het virus bij kinderen eerst aanhoudend te minimaliseren en hen nu te straffen met een streng test- en quarantainebeleid door de afwezigheid van aangepast plan van aanpak bij de heropening van de scholen en het virusseizoen, met alle collateral damage van dien.

Woensdag 1 september: een milde, hoopvolle nazomerdag waarop onze kinderen met volle goesting en kraakverse boekentas, beladen met verwachtingen en wilde zomerverhalen naar het tweede leerjaar vertrekken. Jammer genoeg is dit niet het geval voor alle klasgenootjes. Enkelen missen de start omdat zij in quarantaine moeten wegens een hoog-risicocontact tijdens een vakantiekampje in de laatste week van augustus.

Vrijdag 3 september: een klasgenootje test positief.

Zondag 5 september: een volgend klasgenootje test positief.

Maandag 6 september: het CLB laat weten dat de hele klas voor de rest van de week in quarantaine moet. Eerst inclusief leerkrachten, maar even later dan toch weer niet, als ze negatief testen. De kinderen brengen de schooldag in afzondering van de andere klassen door. Wie vrijdag negatief test, mag maandag terug naar school. Onthutste ouders zien met lede ogen het scenario van vorig jaar als een late zomeronweerswolk opdoemen. Lockdown revisited: plots zitten we weer met z’n allen thuis, te jongleren met werk, huishouden, thuisonderwijs en haperende praatboxen. Trieste en teleurgestelde kinderen proberen te begrijpen wat er gebeurt.

Vrijdag 10 september 2021: minstens 10 kinderen, van wie slechts één noemenswaardig ziek, testten intussen positief. Na deze valse start zullen de lessen maandag met een gedecimeerde klas sputterend hernemen.

Sowieso al koekenbak

Het is sowieso al elk jaar koekenbak bij de start van de school: luchtweg- en buikgriepvirussen houden samen met luizen een mega reüniefuif, om vervolgens het hele schooljaar gezellig rond te blijven hangen en op geregelde tijden herrie te schoppen. Dat het een kwestie van tijd was eer de nieuwe leerling in de virusklas zijn minder blijde intrede zou maken, was eveneens zo klaar als een klontje. De gevolgen voor kinderen, school en ouders zijn evenwel heel wat ingrijpender dan bij de traditionele koekenbak. De valse noot bij de start verdwijnt in het niets bij de herinnering aan de grandioos vals klinkende symfonie die vorig schooljaar was. Staat de tweede kakofonie al in de steigers omdat de violen niet goed werden gestemd in de niet eens zo warme zomermaanden?

Intussen worden de breed aangekondigde versoepelingen langs alle kanten doorgevoerd. De wereld wordt terug vrijer voor dubbel gevaccineerden (waartoe iedereen de kans gekregen heeft), maar paradoxaal genoeg gaat de groep met de doorgaans minst ernstige manifestatie van de ziekte waarschijnlijk met de regelmaat van de klok achter slot en grendel. De beveiliging van het huis lijkt er momenteel in te bestaan om de achterdeur stevig te vergrendelen terwijl de voordeur wagenwijd wordt opengezet.

Mentale gevolgen

Van leerlingen wordt verwacht dat ze de opgelopen leerachterstand van vorig jaar compenseren met nog meer achterstand. Om nog maar te zwijgen van de mentale gevolgen. Van ouders wordt dan weer verwacht dat ze hun normale beroepsactiviteiten opnemen en tegelijk vlot kunnen schakelen - hebben ze vorig jaar toch geleerd - naar begeleider van hun kroost in quarantaine, die best niet naar de grootouders gaat want voorzichtigheid is terecht geboden bij deze (nog steeds) zwakkere groep. Ook voor de schooldirecties en de leerkrachten is dit rampzalig. Ze moeten het maar weer zien te regelen met een minimum aan instructies. Daarnaast vergeten we misschien best niet dat ook zij deel uitmaken van een familie en al het voorgaande en volgende ook op hen van toepassing is.

Dit spelletje zal waarschijnlijk het hele najaar, winter en voorjaar blijven duren. Zolang er niet gekozen wordt voor de opbouw van groepsimmuniteit (hou zieke kinderen thuis, laat anderen gewoon naar school gaan, zoals het steeds geweest is bij andere infecties) of eventueel de (vrijblijvende) mogelijkheid tot vaccinatie bij de min 12-jarigen, zijn we vertrokken voor de ene quarantaineweek na de andere. Door deze doorgedreven isolatiemaatregelen, die perfect te verantwoorden waren in volle epidemie met massale ziekenhuisopnames en hoge sterftecijfers, kweken we bovendien kasplantjes die gaandeweg niet meer opgewassen zijn tegen de banaalste ziektekiem.

Op 7 september kaartte de huisartsenvereniging Domus Medica de problematiek al zeer treffend aan. Wij sluiten ons hier als bezorgde ouders graag bij aan en stellen ons ook de vraag of het huidige testbeleid en de quarantainemaatregelen bij de min-12-jarigen nog op hun plaats zijn.

Er zijn nog hiaten in onze kennis over het gedrag van Sars-Cov-2 en onze immuniteitsopbouw ertegen. Maar als we ermee moeten leren leven, zal dit moeten verlopen via doordachte vaccinatie, verdere sensibilisering, bescherming van de kwetsbare groepen en verantwoordelijk gedrag en zonder de angstvallige opsluiting van de jonge, sterke populatie, de toekomst van het land, die recht heeft op adequate scholing en een evenwichtige omgeving om in op te groeien. In het grote toekomstplan van de vrijheid blijkt een belangrijke groep van de toekomst vergeten te zijn.

Hoog tijd voor een praktijkgericht beleid met aan de werkelijkheid aangepaste maatregelen en ondersteuning voor scholen en ouders!