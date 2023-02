Live Nation is een gorilla die gestopt moet worden

Dimitri Thijskens is journalist.

Een gorilla van 500 kilo: daarmee werd concertpromotor Live Nation in het Amerikaanse Congres vergeleken. Daar valt weinig tegen in te brengen. In de sector van de livemuziek heeft het bedrijf zo’n dominante positie ingenomen dat het ongezond is en dat het moeilijk is om niet te spreken van een monopolie. Niet alleen heeft het een groot deel van de ticketmarkt in handen, maar ook is het wereldwijd de organisator van tienduizenden festivals, de promotor van duizenden artiesten en baat het honderden concertzalen uit in de hele wereld.

Het probleem is dat Live Nation steeds meer misbruik maakt van deze dominante positie. Niet voor niets voert het Amerikaanse gerecht momenteel een onderzoek naar praktijken waarbij het bepaalde artiesten en concertpromotoren onder druk heeft gezet om met hen in zee te gaan, terwijl dat nadrukkelijk verboden was. Of bepaalde bedrijven bijna verboden heeft om samen te werken met een concurrerende concertpromotor. Scorpio, het Nederlandse bedrijf achter Best Kept Secret dat Live is Live in Zeebrugge organiseerde, kaartte dat probleem ook in ons land aan.

Die dominante positie gaat ondertussen ook gepaard met een slechte service. Kijk naar de geflopte ticketverkoop van Taylor Swift in de Verenigde Staten of het experiment met de dynamische ticketprijzen die in België voor het eerst werd toegepast voor het concert van Beyoncé, zogezegd om de woekerprijzen op de tweedehandsmarkt tegen te gaan. Het enige wat hiermee bereikt wordt, is dat het geld gewoon in de zakken van Live Nation verdwijnt. Het zijn de artiesten zelf die de ticketingstrategie bepalen, klinkt dan het verweer van Live Nation. De Amerikaanse Democraat Richard Blumenthal deed Live Nation alvast een vriendelijke suggestie: “Ik denk dat jullie maar eens in de spiegel moeten kijken en zeggen: I’m the problem, it’s me.” Met een knipoog naar de song ‘Anti-Hero’ van Taylor Swift.

Monopolies zijn nooit goed omdat ze innovatie in de weg staan en eigenlijk alleen maar positief zijn voor de monopolist en de beleggers. Dat is ook hier het geval. Live Nation sloot het derde kwartaal van 2022 af met een winst van 580 miljoen euro: daarmee is alles gezegd. Slachtoffer zijn de overgrote meerderheid van de artiesten, die wel moeten meestappen in het verhaal van Live Nation omdat ze anders nergens aan de bak komen en moeten aanvaarden dat ze bijna niks overhouden aan de verkoop van hun tickets. Maar ook de fans, die geconfronteerd worden met steeds hogere ticketprijzen en een alsmaar slechtere service. De houdgreep die Live Nation heeft op de sector van de livemuziek moet gelost worden.

De oplossing zou weleens uit de Verenigde Staten kunnen komen, waar er nu steeds luider voor gepleit wordt om Live Nation te verplichten Ticketmaster af te stoten. Dat lijkt het beste scenario. Zo komt er weer wat meer ruimte voor concurrentie, wat een nieuwe wind door de sector kan doen waaien. Maar zeker is dat allemaal nog niet. Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager moet er misschien maar eens haar tanden in zetten, zoals ze eerder deed met Google en Microsoft. Het kan de muzieksector alleen maar ten goede komen.