Litouwen is historisch gezien een multiculturele regio, een Europa in een notendop. Maar daar blijft vandaag te weinig van over

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is voorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Meer dan 25 Europese landen deden op de eerste zondag van september mee aan de Europese Dag van de Joodse Cultuur. Het initiatief dat sinds eind vorige eeuw bestaat, wordt gedragen door de Raad van Europa en andere instellingen en organisaties. En om meer dan één reden zou het goed zijn mocht het uitgroeien tot een nog groter gebeuren.

Dat besef ik, misschien wel des te sterker, door de plaats waar ik mij nu bevind: het vroegere ‘Jeruzalem van het noorden’. Voor een nieuwe roman waaraan ik werk, vertoef ik enkele dagen in Vilnius en omstreken. Ik dompel me onder in de prachtige natuur, taal en uiteraard in die prachtige stad Vilnius zelf. Toch hangt er ook een donkere schaduw over al die Litouwse schoonheid. Litouwen is historisch gezien een multiculturele regio, een Europa in een notendop, bij uitstek. De westelijke kuststreek was eeuwenlang Pruisisch. Andere streken en steden waren dan weer Pools. Vilnius was vele eeuwen een dominant Pools-Joodse stad. Maar van al die diversiteit blijft vandaag te weinig over.

Vroeger telde Vilnius meer dan honderd synagogen, vandaag telt het er nog één. Wie een bezoek brengt aan het Nationaal Museum zoekt vergeefs naar sporen van de Pools-Joodse erfenis. Ooit klonk er een polyfonie van talen in de straten; vandaag is het Litvish (het Litouws Jiddisch) op sterven na dood. Op het Pools dat je er nog kunt horen wordt vooral neergekeken. Het demografische en culturele proces van ‘verlitouwing’ heeft zich in Vilnius met bloedbaden en verdrukking voltrokken. Dat doet niets af aan de intrinsieke schoonheid van Litouwen, Vilnius en het Litouws, die hoogst bijzondere taal. Dat doet niets af aan de rechtmatige claim van Litouwen op zijn eigen grondgebied. Maar je moet je verleden wel altijd erkennen, niet vermommen.

Veel intellectuele, culturele en menselijke rijkdom gaat verloren op het pad van een eenzijdig nationalisme. Men snijdt een stuk uit de historische nalatenschap weg en dat raakt niet opgevuld; er blijft een leegte als gapende wonde. Dat zie je in Litouwen en ook in het populaire discours van andere, ooit heel diverse landen zoals Polen en Hongarije. We moeten ons hoeden voor het monolithisch nationalistische discours in vele Europese landen. De gedachte van één regio, één taal, één religie, één cultuur is een historische aberratie én een culturele verarming.

Daarvoor waarschuwde jaren geleden ook Tomas Venclova. Venclova is een van de belangrijkste Litouwse intellectuelen en dichters – jammer genoeg bij ons nauwelijks bekend. Hij was in de jaren van communistische overheersing dissident en kon vluchten naar de VS. Toen Litouwen zich als eerste land officieel losmaakte van de Sovjet-Unie ging dat bij iedereen uiteraard gepaard met grote vreugde. Maar Venclova zag al donkere wolken boven de hernieuwde onafhankelijke natie hangen. Hij vreesde precies het enggeestige nationalisme dat de niet-Litouwse aspecten van de Litouwse geschiedenis negeert en vervangt door kartonnen clichés van een zuiver, ‘echt’ Litouwen. Maar “new clichés prepare the way for new totalitarianism”, aldus Venclova in een essay over nationalisme en de noodzaak aan een ontwikkeld historisch besef. “Memory is a necessity for the normal and full-fledged maturity of human beings and nations.” Wanneer het historisch geheugen selectief en een zelfbedieningszaak wordt, ontstaat een nieuw totalitair gevaar.

Precies daarom is een initiatief zoals de Europese Dag van de Joodse Cultuur zo belangrijk. Herdenkingsdagen inzake het Jodendom staan vaak in het teken van wat verloren is, van verdriet. We hebben echter ook nood aan een dag die de interculturele dialoog revitaliseert, en de veelzijdigheid van het Europese verleden viert en nieuw leven inblaast. Dat is een kwestie van historische kennis en respect voor zij die ons zijn voorgegaan. En het is een antidotum tegen enggeestig nationalisme dat in diversiteit een bedreiging voor de eigenheid ziet en daarom liever een discours van het eigen gelijk declameert dan een discours dat op dialoog berust.

Niet toevallig is een van de meest waardevolle aspecten van de Joodse filosofische traditie de dialoog als basisprincipe van menselijke verhoudingen. Martin Buber, filosoof van de dialoog par excellence, verwoordde het zo: een dialoog is niet louter een fysieke conversatie tussen twee mensen, maar een houding van de ziel. Die houding moeten we blijvend cultiveren; in onze persoonlijke betrekkingen en als Europese naties die met elkaar verstrengeld zijn.