Lionel Messi, de allergrootste, speelt met de lamme en de blinde in een stadion van niks, in een uit de hand gelopen grap van een shirt

Frederik De Backer is columnist.

En op de zevende dag liep God bij een caféploeg op de flank. Lionel Messi, de allergrootste, goed een half jaar wereldkampioen, speelt met de lamme en de blinde in een stadion van niks, in een uit de hand gelopen grap van een shirt. Alsof Jezus zelve voor 20 euro per uur water in wijn verandert op het verjaardagsfeest van je neefje.

Die voeten hadden nooit Franse grond mogen raken, laat staan het zand van South Beach. Zoals Michael Jordan in het basketbal had ook Messi geen ander truitje mogen dragen dan dat waarin hij zijn sport is ontstegen. Mocht het nu nog uit liefde voor die sport zijn, of voor de club waar het allemaal is begonnen, voor Newell’s Old Boys, of nog beter, voor Grandoli F.C., het buurtploegje uit zijn jeugd, maar uitbollen in Miami, het Blankenberge van de VS, waar zelfs de duiven om het stadion heen vliegen, dat is van een droefenis die enkel die om een dooie hond naast zich duldt.

Major League Soccer, de naam alleen al. Enkel de Jupiler Pro League en de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie krijgen een maag nog meer aan het bruisen.

Dat Messi er al meteen wereldgoals maakt lijkt me nogal wiedes: de doelmannen die hij er treft staan de volgende ochtend alweer ergens op een podium een paal te kuisen. Dat het stadion leegloopt zodra hij wordt gewisseld verrast me evenmin. Zo ging dat bij ons op de speelplaats ook.

In de lagere school liep een jongen rond, door iedereen Dirk genoemd, wellicht omdat hij zo op Dirk Frimout leek. Dirk was een paar jaar jonger en een kop kleiner dan ik, maar op de knikkerbaan torende hij boven iedereen uit. Sjoezen, het tussen de benen zwaaien van de arm om de knikker meer vaart te geven, mocht niet, maar Dirk hoefde niet te sjoezen. Die had zijn duim van God geërfd.

Ik heb meer dan één speeltijd ademloos aan de rand van die knikkerbaan doorgebracht. Wanneer een zoveelste aan overmoed ten prooi gevallen zesjarige een waardeloze opening had gespeeld, vond ik onder de toeschouwers altijd wel een collega-ervaringsdeskundige. We wisten nog niet veel op die leeftijd, maar wel dat van die kleine dadelijk niets meer overbleef.

Na een spelletje of vier hield Dirk het doorgaans voor bekeken. Terwijl hij de laatste buitgemaakte mèrbol nog even inspecteerde, dropen wij alweer af richting voetbalveld, om er bij een doelpaal te wachten op makkelijke goals. Wij gaven niet meer om knikkeren, niet genoeg, niet écht, net zoals Amerikanen niet geven om voetbal. Die willen een show, het maakt niet uit van wie of wat.

Messi is een pauw in een kiekenkot. Waarom kon hij niet gewoon stoppen na Barcelona? Wat heeft hij nog te bewijzen, hoeveel nog te verdienen? En gaan we nu echt elke week artikels krijgen over hoe hij alweer een stelletje stumperds over de knie heeft gelegd, foto’s van hoe hij na een doelpunt de voormalige rechtsback van Volendam in de armen valt?

Enkel de grootsten zijn die armen waard, enkel Catalanen die benen.