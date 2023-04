Liggend op de grond zag ik de wielen van een SUV met een razende vaart naderen. Ik dacht: ‘Dit is het, ik ben er geweest’

Zeno Bonduelle werkt in de energiesector en fietst ultra-endurancewedstrijden.

Zaterdag reed ik samen met een kleine 10.000 anderen Luik-Bastenaken-Luik voor wielerliefhebbers. De tocht bleek niet alleen een ‘challenge’ van 251 kilometer, maar vooral een levensgevaarlijke onderneming.

Het gebeurde zo’n 20 kilometer na de start om 7 uur in Banneux. Na een bijna-aanrijding van een andere renner met een bestelwagen kwam ik ten val in het peloton. Ik schoof naar het baanvak van de tegenliggers en zag, liggend op de grond, de wielen van een SUV met een razende vaart naderen. Op dat moment kon ik alleen nog maar denken: “Dit is het, ik ben er geweest.” Dat het voertuig me seconden later op het nippertje wist te ontwijken in plaats van mijn hersenpan tot prak te rijden, mag een mirakel heten.

Ik krabbelde recht en besliste om voort te rijden om de schrik te vlug af te zijn. Op de fiets kreeg ik dat beeld met die naderende banden maar niet uit mijn hoofd. Rondom me zag ik het meermaals tot bijna-ongelukken komen. De weg was niet afgesloten voor auto’s of vrachtverkeer. Sporadisch, en op schijnbaar willekeurige plekken op het parcours, stond er een handvol vrijwilligers. Op cruciale verkeerspunten ontbraken ze, en politie heb ik nergens gezien.

Stel je voor: duizenden amateurfietsers op de openbare weg, velen bijzonder gemotiveerd, proberen zich te meten met Pogacar of Evenepoel (dat is tenslotte de aantrekkingskracht van zulke evenementen) en gaan in ieder geval tot het uiterste. Tegelijk raast het verkeer – vaak zichtbaar geërgerd – tussen Luik en Bastenaken gewoon door. Tractors rijden veldwegen uit, automobilisten halen claxonnerend en gesticulerend hordes fietsers in. Het begint te regenen, de wegen worden glad.

Onthoud: dit zijn amateurs, velen hebben geen ervaring met rijden in een peloton. Tijdens een razendsnelle afdaling ergens bij Remouchamps komt er een vrachtwagen in tegenovergestelde richting met hoge snelheid uit een bocht, iets over de middenstrook heen...

Zo’n groot deelnemersveld in zulke omstandigheden de openbare weg opsturen is pure waanzin, bedenk ik me, nadat ik rond 17 uur levend en wel de eindmeet haal. Niet iedereen had zoveel geluk. Een Franse fietser van 57 raakte zwaargewond tijdens de LBL Challenge, en overleed later aan zijn verwondingen.

Het verschrikkelijke nieuws dat ik zondag vernam, verbaast me niet. Eerder verbaast het me na die doldwaze rit dat het bij één dodelijk ongeval is gebleven. “Onderzoek moet de exacte omstandigheden van het ongeval aan het licht brengen, meldde het parket zaterdagavond”, zo lees ik in een stukje op de site van De Morgen. De verantwoordelijkheid van de organisatoren verdient daarbij de volle aandacht. LBL Challenge moet zich schamen voor het gebrek aan veiligheid en organisatie op het parcours. En lessen trekken. Er zullen meer doden vallen indien dit wordt herhaald.

Als je je evenement verbindt aan een klinkende naam als die van La Doyenne, dan vraag ik me af waarom je voor 10.000 deelnemers de openbare weg niet afsluit en zorgt voor beveiliging, zoals dat daags nadien gebeurt voor 200 professionele wielrenners.

In tranen

Tijdens en na de race ben ik meermaals in tranen uitgebarsten. In nagesprekken met familie en vrienden waarin ik een en ander probeer te verwerken, zei iemand me: “Belgen houden van de koers, maar haten fietsers.” Daar zit iets in.

Terwijl we massaal afzakken naar onze legendarische Vlaamse heuvels en naar de genadeloze hellingen van Luik-Bastenaken-Luik, terwijl het land op zijn kop staat – want dames en heren, het is koers! – worden niet-professionele fietsers in ons land in het beste geval behandeld als tweederangsweggebruikers, en in het slechtste geval als straatvuil.

Ik heb familie en vrienden in Nederland. Je kan hen onderverdelen in twee categorieën: enerzijds zij die België zien als een mythisch land van voorjaarskoersen, Eddy Merckx en kermis. Anderzijds zij die hier ooit al op een fiets zijn gekropen.

Als amateurwielrenner, en deelnemer aan verschillende zogenaamde ultra-endurancewedstrijden, waarbij deelnemers in hoog tempo dwars door Europa fietsen, kan ik vergelijken. Als het op fietsinfrastructuur aankomt, blijft ons land bagger. In Pogacars thuisland Slovenië is het bijvoorbeeld beter dan hier. Rond infrastructuur voor fietsers in ons land valt de attitude samen te vatten met: ‘Dat ze hun plan trekken’.

De houding tegenover fietsers door autobestuurders kan je met gemak vijandig noemen. Dat blijkt ook uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) dat net gepubliceerd werd. Ontelbare keren ben ik als fietser met opzet van de weg gemaaid of lichamelijk bedreigd.

We zijn schizofreen. We kijken met z’n allen naar de Ronde, kruipen vervolgens in onze door de overheid gesubsidieerde bedrijfswagens, en – als we al niet in de file staan – worden we woest als een fietser het in zijn hoofd haalt om ons met zijn of haar aanwezigheid op de weg te belemmeren.

Ruimte geven

“Seg, bedankt!”, de fietsveiligheidscampagne die maandag door mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) werd gelanceerd, is een mooi gebaar, maar het blijven woorden, vrees ik. Waarom hebben ze in Nederland geen “Seg, bedankt!” nodig? Infrastructuur.

Beste fietsers én automobilisten (dat zijn niet per se exclusieve categorieën, ook ik heb een bedrijfswagen), mijn wedervaren van zaterdag heeft me dooreengeschud en aan het denken gezet. Mijn hart gaat ook uit naar de nabestaanden van de Franse fietser die zaterdag stierf.

Hopelijk zet het ook u aan het denken, en vervolgens aan tot actie. Het is hoog tijd dat we alle fietsers voldoende ruimte geven, niet enkel het profpeloton.