‘Liever subsidies geven aan verlieslatende luchthavens dan écht oer-Vlaams cultureel erfgoed te bewaren’

De toekomst van het Suske en Wiske-museum in Kalmthout is in gevaar. De gemeente en de provincie lieten al weten dat de uitbating van het museum geen kerntaak meer is. Ook Vlaanderen heeft geen interesse om het kindermuseum over te nemen.

Generaties kinderen in Vlaanderen zijn groot geworden met de stripverhalen van Suske en Wiske. Dat Jan Jambon als cultuurminister en de Vlaamse regering bij uitbreiding geen interesse heeft, zegt alles over museumbeleid en hoe sommige Vlaamse politici denken over cultureel erfgoed. Liever subsidies geven aan drie verlieslatende en volgens een betrouwbare studie nutteloze regionale luchthavens dan écht oer-Vlaams cultureel erfgoed te bewaren voor de toekomst. Nu heeft Vlaanderen de kans om twee cultuuraspecten in waarde te doen stijgen: kindvriendelijke musea promoten en ondersteunen enerzijds, en de didactische waarde van het stripverhaal in de kijker plaatsen anderzijds.

Kuifje heeft meer geluk: België zorgt voor hem. Voor Suske en Wiske wil Vlaanderen vandaag niet meer zorgen. Alweer een gemiste kans.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke

Vertrouwensbreuk

Wat een prima idee voor eenrichtingsfietspaden een minimale breedte van 2 meter voor te schrijven! Net zo een prima idee als de invoering is van een minimale afstand van 1,5 meter die moet in acht genomen worden bij kruisen en inhalen van zwakke weggebruikers op smalle wegen. Ook mooi is de niet-aflatende woordenstroom over fiscale fraude, het verbeteren van de kinderopvang,... Wanneer zullen de boven-ons-gestelden gaan begrijpen dat het zinloos is steeds weer regels af te vuren op het publiek wanneer er niet de minste intentie is die ook uit te voeren of af te dwingen? Het is contraproductief en leidt tot vertrouwensbreuken tussen de bevolking en haar dienaars.

Hilda De Lange, Emblem

Correctie

Bij het artikel over Fiberklaar (DM 7/1) stond een foute foto. De vrouw op de foto was niet burgemeester van Destelbergen Elsie Sierens, maar een inwoonster van de gemeente.