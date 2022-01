Lieve Tanja Dexters, er valt veel over u te zeggen, maar saai bent u niet

Jana Antonissen is columnist bij deze krant.

Lieve Tanja, beste mevrouw Dexters,

Begin deze week dook u even in het nieuws op, om vervolgens snel weer te verdwijnen, want de waan van de dag was gruwelijker dan gewoonlijk. Oorlogsdreiging, aardbevingen en zelfs een tragische kleutermoord. Daarmee vergeleken is de veroordeling van een voormalig Miss België voor het aankopen van cocaïne en uitdelen van Viagra natuurlijk klein bier.

Maar ik ben u niet vergeten. Vergeef me dat ik nu pas schrijf, maar ik moest er even over slapen. Ik vond dat ik in mijn brief even openhartig als u moest zijn. U bent namelijk op basis van uw eigen verklaringen veroordeeld, bij gebrek aan bewijs. Tja, gaf u toe tijdens het verhoor, voor Italiaanse gasten heb ik wel eens coke besteld. En ja, af en toe neem ik een voorraadje Viagra mee uit Marbella voor wie wel zo’n erectieverstevigend pilletje lust.

Ik stel me voor dat u erbij schokschouderde; so what, big deal. U hebt tenslotte een rebelse reputatie hoog te houden. Persoonlijk vind ik dat wel een verfrissende instelling voor een BV. Er valt veel over u te zeggen, maar saai bent u niet.

Het grootste gevaar dat ons momenteel bedreigt, is niet een nieuw virus, misschien niet eens de smeltende poolkappen, maar wel slappe kleurloosheid. Elke dag spoelen steeds meer vloedgolven gestandaardiseerde saaiheid over ons heen en wij lijken ons daarbij neer te leggen. Het nieuwe normaal, weet u wel.

Natuurlijk zijn drugs schadelijk voor de gezondheid en potentieel zelfs levensgevaarlijk. Maar alcohol en auto’s zijn dat ook. Waarom moet iedereen en alles altijd maar gezond zijn? Straks wordt ons het sterven nog verboden. Er bestaan uiteraard leukere en bovendien minder bloederige drugs dan cocaïne, vermoedelijk weet u dat zelf ook wel. Ik zou hier nu een boom over legalisering kunnen opzetten, maar dat brengt ons te ver.

Wat wij met elkaar gemeen hebben, mevrouw Dexters, is dat ik bij het najagen van een roes ook al in de bres sprong voor vrienden die allergisch aan dealers zijn. Zo ben ik ooit in de verkeerde wagen gestapt. Het kinderzitje op de achterbank liet me gelukkig net op tijd mijn vergissing inzien. Aangezien ik geen BV ben, blijven zulke fratsen gelukkig onder de radar.

Het moet vermoeiend zijn zoveel jaloezie uit te lokken dat mensen zomaar de politie opbellen met valse tips, zoals u tegenover gespecialiseerde pers verklaarde. De rechter besloot uw straf op te schorten met een proeftijd van drie jaar. Dat betekent dat u zich verstandig hoort te gedragen, om niet alsnog achter tralies te belanden. Want dit was niet uw eerste veroordeling. Zo hebt u in het verleden, onder andere, vluchtmisdrijf gepleegd.

Kijk, daarvoor kan ik nu absoluut geen sympathie opbrengen. Breng uzelf schade toe zoveel u maar wilt, maar maak alstublieft geen brokken. Ik vertrouw erop dat u dat kunt.

Met vriendelijke groet,

Jana