Liefste mijnheer Hoeyberghs, voor u wil ik mijn benen inderdaad niet opendoen

Liefste mijnheer Hoeyberghs,

Hier spreekt tot u Stella Bergsma, feministe fatale, sekssubject en de Adolf Clitler van de lage landen. Vanuit de verte bereiken mij berichten dat u ‘de vrouwtjes’ totaal onbegrijpelijk vindt, niet al te serieus neemt en ze liever niet als gelijke heeft omdat u dan tot hun slaaf zou worden gemaakt.

Ook hoor ik dat u zegt dat vrouwen wel de privileges willen van mannelijke bescherming maar niet meer hun benen willen opendoen. Nou wil ik best privileges, allemaal fijne privileges, héérlijk, dan kan ik ze lekker delen met minder bedeelden. Maar het privilege van mannelijke bescherming, dat hoef ik niet, want dat is alleen maar bescherming tegen mannen zelf. Dus als alle zakken in eerste instantie hun poten in hun zakken houden, heb ik die bescherming helemaal niet nodig.

En mijn benen wijd? Nou, dat doe ik best graag hoor. Wijd, of ik gooi ze in de lucht, of ik krom ze hartstochtelijk om iemands rug, laat ze trillen en beven tot ik schokkend klaarkom. Nee, daar zie ik geen probleem.

Maar in één ding heeft u wel gelijk. Voor u wil ik ze niet opendoen. Zelfs niet wanneer u de plastische chirurgie met zichzelf zou bedrijven. Nee, liever zou ik ze dan vastlijmen met een kudde Bison-kit, of tussen een bankschroef zetten en net zo lang draaien tot mijn vlees scheurt en mijn botten te zien zijn. Ik zou een zeemeerminstaart aanschaffen en zwemmen tot aan de horizon. Ik zou mijn benen operatief aan elkaar laten zetten en omwikkelen met prikkeldraad, maar wel pas nadat ik mijn vagijn helemaal tot de nok toe had volgestort met gewapend beton.

Kusjes uit Nederland,

Stella Bergsma