‘Liefje, wil jij al even de tandenborstel uitgraven en verstoppen?’ Een Cornet Oaked voor wie kan raden waar dit bericht op slaat

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

“Liefje, wil jij al even de tandenborstel uitgraven en verstoppen?”

Een Cornet Oaked voor wie kan raden waar dit whatsappbericht van mijn vrouw op slaat.

Een bezoeker had voor Boef een snoepstaaf meegebracht in de vorm van een tandenborstel. Zulke bijzondere trofeeën gaat hij onmiddellijk in de tuin begraven — hij is van armoedige komaf en verstopt voedsel voor als er barre tijden aanbreken. Het vertedert ons in hoge mate: hij doet het ontzettend grondig en nauwkeurig, met zijn snuit duwt hij de aarde aan en nu en dan kijkt hij over zijn schouder om te zien of wij hem in de gaten hebben. Wij onthouden de plekken. Als er eens een andere hond op bezoek komt, graven wij stiekem zijn schatten op om te vermijden dat de gast ze ruikt en ermee aan de haal gaat — dat leidt geheid tot hommeles.

Buren en voorbijgangers zien mij dan met de spade een grote bruine namaaktandenborstel opgraven.

Mijn vrouw pakt ’s ochtends de krant van me af. Het nieuws kwelt me te veel, vindt ze. De coronabeperkingen hadden mij al wat versomberd, en het gebombardeer in het nabije oosten maakt mij er niet joliger op.

Daar nog bovenop ben ik een zeer slechte verouderaar. Ik hou van de ervaring en de relatieve rust die de jaren met zich meebrengen, maar ik heb een hekel aan de kwaaltjes. Mijn linkerknie zeurt al een hele tijd; ondanks onze reis naar Spanje weet mijn lichaam van de lange winter, ik heb voorjaarsvermoeidheid en mijn slaap vertoont gaten. Ik heb mij, kort samengevat, al uitbundiger gevoeld.

Mijn vrouw is ontzettend bedreven in het mee overeind houden van deze dwarskijker, soms onbedoeld, zoals met dat tandenborstelbericht, vaak met opzet. “Kijk naar de hond", zegt ze, en meestal doet de hond dan iets dat me aan het lachen brengt. Haast feilloos voelt zij aan als iets mij begint te bedrukken.

Wij voelen dat allebei van elkaar, eigenlijk. Er was laatst een fotograaf op bezoek die veel te lang bleef hangen en veel te veel smoesjes vertelde, en die, toen er ter besluit in de Ulftaler Schenke nog wat foto’s moesten worden gemaakt, ook nog eens de rekening door ons liet betalen: dan hebben wij aan één blik genoeg om te weten dat de nabeschouwing van hoge kwaliteit zal zijn.

Observeren en fileren: daar halen wij veel voldoening uit. Hoe lam zou het leven zijn, mochten wij niet over die geuren en kleuren beschikken!

De dame die met haar hond op bezoek kwam, waarvoor dus de tandenborstel moest worden opgegraven, woont sinds een jaar in een camper. Ze rijdt wat rond en ze parkeert ergens en daar woont ze dan een nacht. Dat fascineert mij, ik weet niet of ik dat zou aankunnen, een bewegende thuis. Het idee maakt mij wat onrustig.

Zij heeft een Roemeense straathond, Pippa, die het heel goed met Boef kan vinden. De twee honden buitelden door de tuin, in elkaars nek en knieën happend, klepperend met hun scherpe tanden, terwijl de mensen met een flinke trui aan genoten van een Lupulus Hibernatus, een aardedonker, alcoholrijk bier.