Liberalen gebruiken vierdagenweek als ‘lokaas’ om de grenzen qua dagelijkse arbeid te slopen

Het kan verkeren, zei Bredero. Toen het ABVV in 2018 de 32 urenweek bepleitte, weerklonken reacties giftiger dan de doorsnee cobra. ‘Economisch onhaalbaar’, ‘van een andere planeet’, te gek voor woorden’, luidde het verdict van rechtse opiniemakers en politici. Zoals vaak zijn de reacties radicaler dan het voorstel zelf. Tot gisterenmorgen. De Morgen kopte dat de ‘federale regering zich buigt over de vierdaagse werkweek’. Wat is er aan de hand?

Het is vooral een staaltje gewiekste politieke communicatie. De liberale partijen in de federale regering willen de vierdagenweek mogelijk maken via werkdagen van 9,5 of 10 uur, de huidige 38 of 40 urenweek presteren op vier dagen dus. Ze gebruiken de vierdagenweek als ‘lokaas’ om komaf te maken met de bestaande grenzen qua dagelijkse arbeid. Momenteel is er een wettelijke limiet van negen uur per dag. Via sociaal overleg kan daar per uitzondering van afgeweken wordt en na 9 uren werken heb je recht op overloon. Ik wik mijn woorden: de tienurendag is totaal nutteloos. Om die reden verdween de praktijk rond 1900 uit onze economie. De tienurendag schaadt de gezondheid van werknemers, bezorgt ouders van jonge kinderen koppijn en bovendien keldert je productiviteit na acht uur werken. Kortom, de tienurendag laten we best links liggen.

De vierdagenweek – met vermindering van de wekelijkse arbeidsduur – daarentegen nemen we best bloedserieus. ‘Met vrienden afspreken op een vrije dag’, luidde de ondertitel bij het artikel in De Morgen gisteren. Dat is uiteraard een persiflage van de legitieme argumenten voor een kortere voltijdse werkweek. Laat ik die even toelichten.

Om te beginnen stimuleert een lagere voltijdse norm de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Veel vrouwen met kinderen werken deeltijds om betaald werk af te stemmen op onbetaald werk – lees zorgtaken en huishoudelijke arbeid. Dat deeltijds werk is één van hoofdoorzaken van de loonkloof in ons land. Als klap op de vuurpijl vertaalt die loonkloof zich op het einde van de rit in een pensioencanyon.

Ten tweede is de kortere werkweek de beste gezondheidsbevordering ooit door werknemers meer ‘hersteltijd’ te gunnen. Broodnodig, we zitten met een recordaantal langdurig zieken in ons land (zowat 460.000!). Niet vergeten, veel werknemers hebben weinig ‘regelmogelijkheden’ in hun job en telewerk is niet voor iedereen weggelegd.

Ten derde zorgt arbeidsduurverkorting voor een betere spreiding van betaald werk. Met alle aandacht voor knelpuntberoepen zou een mens de half miljoen werkzoekenden in ons land vergeten. Bovendien werkt zowat één op tien onvrijwillig deeltijds.

Ten vierde nemen we de sociaalecologische transitie ernstig. Wie minder uur klopt, heeft volgens onderzoek een duurzamer consumptie- en transportpatroon. De vierdagenweek betekent bovendien een dag minder pendelen en dus een lagere ecologische voetafdruk.

Het klinkt contra-intuïtief, maar de 32 urenweek met loonbehoud is – op termijn – perfect mogelijk. We worden steeds rijker en productiever, dan kunnen we er perfect voor kiezen minder te werken voor hetzelfde geld. De achturendag, betaald verlof en de vijfdagenweek zagen allen het daglicht zonder dat de werkmens een Belgische frank moest inleveren. Blijft de vraag: hoe de gestage overgang organiseren? Het probleem is dat de 32 urenweek met loonbehoud bedrijven op korte termijn met een extra kost opzadelt: enerzijds krijgen deeltijders opslag, anderzijds moet de onderneming personeel aanwerven om alles gerund te krijgen. De baten zitten bij het personeel en de sociale zekerheid. Hoe trekken we bedrijven en sectoren over de streep? Het antwoord: transitiesubsidies. Bedrijven die substantieel de wekelijkse arbeidsduur inkorten, verdienen tijdelijk ondersteuning vanuit de overheid. Hieronder wordt de kost van de invoering van de kortere werkweek over een langere periode ‘afgeschreven’.

Het federale regeerakkoord biedt alvast de ideale voorzet. Op pagina 41 lezen we dat ‘de huidige RSZ-bijdragevermindering voor de collectieve arbeidsduurvermindering (...) wordt geëvalueerd en desgevallend aangepast.’ Wij willen via hogere bedragen en een langere looptijd het systeem omvormen tot volwaardige transitiesubsidies. De riante subsidies voor nacht-, ploegen- en overwerk – samen 2 miljard euro – kunnen we heroriënteren richting werkbaar werk.

Tot slot maken we best komaf met een connerie in de Loonnormwet. Bijkomende aanwervingen vallen buiten de loonnorm, behalve in het kader van collectieve arbeidsduurverkorting. Begrijpe wie kan. Als het de federale regering echt menens is met de vierdagenweek maken ze daar werk van.