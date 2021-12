Lia van Bekhoven: ‘Hebt u kinderen verwekt bij maîtresses van naam, prins Philip?’

In Hemelpost zeggen we vaarwel tegen hen die in 2021 zijn komen te gaan. Lia van Bekhoven, Nederlands correspondente in Londen, schrijft hier een brief aan prins Philip, echtgenoot van de Britse Queen. Hij werd 99 en overleed op 9 april.

Beste prins Philip,

Nou, dat duurde niet lang. U bent nog geen negen maanden geleden begraven en De Firma, zoals u de koninklijke familie noemde, ziet er sindsdien een stuk fragieler uit. De Queen heeft zich sinds het najaar nauwelijks vertoond. En terwijl zij een teruggetrokken bestaan leidt, vechten sommigen van uw nazaten elkaar de paleiselijke tent uit.

Neem uw oudste zoon en troonopvolger Charles. U waarschuwde hem al vaker over de assertieve manier waarop hij geld inzamelt voor zijn goede doelen. Er zijn genoeg miljardairs die staan te springen om een paar miljoen over te maken aan een koninklijke stichting in ruil voor toegang tot de Britse elite.

Saudiër Mahfouz Marei Moebarak bin Mahfouz is zo’n man. Nadat hij de kas gevuld had van de organisatie die zich bezighoudt met de restauratie van twee landhuizen van de kroonprins, werd Bin Mahfouz in Buckingham Palace een orde uitgereikt. De feestelijke gebeurtenis vond niet in de balzaal plaats, zoals gebruikelijk, maar in de spectaculaire Blauwe Salon, die kamer waar gewone onderdanen zelden komen. Er was ook geen publiek bij. De onderscheiding was een privéaangelegenheid. Hij werd in de hof­circulaire niet genoemd.

U begrijpt, dat zet te denken. Nu beweert uw oudste zoon niets te hebben geweten van de gulle donatie toen hij Bin Mahfouz een lintje opspelde, maar Scotland Yard overweegt toch een onderzoek. Please, beheers u. Ik hoor u vanuit de hemel vloeken.

Misschien dat dit ook gebeurd zou zijn als u nog geleefd had, misschien niet. U was immers degene die thuis de touwtjes in handen had, terwijl uw vrouw zich toelegde op haar constitutionele taken. Het heeft er alles van dat er met uw overlijden een gat gevallen is. Dit is namelijk niet het enige schandaal. Het voelt alsof het paleis zijn grip kwijt is. Alsof alle componenten hun eigen ding doen, zonder samenhang en elkaar overtroeven in wie het best het respect van het publiek voor de monarchie ondermijnt.

Jeffrey Epstein

De positie van uw andere zoon Andrew, die beticht wordt van seksmisbruik van een minderjarige, is er sinds uw overlijden ook niet op vooruitgegaan. Uw familie heeft hem op non-actief gezet, maar zijn vriendin Ghislaine Maxwell houdt zijn naam in de schijnwerpers. Maxwell staat in New York terecht voor vergrijpen in connectie met de pedofiel Jeffrey Epstein, een goede bekende van Andrew. U weet beter dan wie dan ook dat Andrew een gat in zijn hoofd heeft waar bij de meeste andere mensen het beoordelingsvermogen zit.

Wat denkt u, zal het zeventigjarig jubileum van de Queen volgend jaar in staat zijn de publieke aandacht voldoende af te leiden van die schandalen? Ik dacht even van wel, totdat ik me herinnerde dat uw kleinzoon prins Harry, vorig jaar uitgeweken naar Californië, in 2022 zijn memoires zal publiceren. Tenzij Harry onverhoopt een verzoenende, diplomatieke eigenschap bezit die hij tot nu verborgen hield, kan hij het platinum jubileum aardig verstoren.

Maar het kan altijd nog erger. U heeft God weet wat voor geheimen meegenomen, het graf in. En de rest heeft u gepubliceerd in uw testament. Begrijpelijk dat u de inhoud daarvan geheim wilt houden. De populariteit van de royals is immers niet gegarandeerd. Daarom wilt u ‘de status en waardigheid van de Queen bewaken’. Maar uw testament negentig jaar achter slot en grendel houden? Welke vreselijke dingen moeten zich in uw leven als prins-­gemaal hebben afgespeeld? Erger dan de sympathieën van de vorige generatie Windsors met Hitler? Heeft de Queen overwogen af te treden om paarden te gaan fokken in Montana? Hebt u kinderen verwekt bij maîtresses van naam?

Het spreekt voor zich dat uw antwoord bij mij veilig is. Of moeten we wachten op de volgende serie van The Crown?

(Hemelpost, naar een idee van HP/De Tijd)