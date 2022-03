Oproep Muziek

Lezersoproep: wat is uw favoriete nummer tijdens het sporten?

Muziek tijdens het sporten Beeld RV

Wist u dat zwemicoon Michael Phelps tot twee minuten voor een wedstrijd naar ‘I’m Me’ van Lil Wayne luisterde? Dat sporten en muziek hand in hand gaan hoeft niet te verrassen, en voor die volkswijsheid bestaat nu ook een wetenschappelijke basis. Maar wat is uw favoriete soundtrack tijdens het zweten? Vertel het ons in enkele zinnen of alinea’s: