Oproep Coronavirus

Lezersoproep: past u wel of niet uw gedrag aan nu de coronacijfers opnieuw stijgen?

Beeld Photo News

De Belgische coronacijfers blijven verder de hoogte ingaan. Doet u soms een zelftest, of laat u die in de lade? Draagt u weer vaker een mondmasker? Let u extra op bij oudere of verzwakte familieleden? Of juist niet? Vertel het ons via het formulier hieronder.