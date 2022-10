Lezersbrieven: ‘We zijn allemaal het ‘slachtoffer’ van een infrastructuur die achterophinkt’

Wij ‘slachtoffers’ van verkeersinfrastructuur

Als je blijft kijken naar wat er tijdens de ‘spits’ gebeurt (fietser wordt aangereden door crazy chauffeur, automobilist kan onverantwoord rijdende fietser niet ontwijken), kom je niet verder dan de klassieke familiediscussies over wie in fout is.

We zijn allemaal het ‘slachtoffer’ van een infrastructuur die achterophinkt en een stadsbestuur (zeker in Antwerpen) dat geen keuzes durft te maken. De Plantin Moretuslei is een prachtvoorbeeld van: we rammen alle modi nauw op elkaar en laten mensen dan maar kiezen hoe ze er doorheen willen. Ga eens kijken hoe de spits daar verloopt: op de (vier) rijvakken én het fietspad. De Herentalsebaan in Deurne: idem.

De vraag is: hoe komt het dat je met de auto nog voorbij de Rooseveltplaats moet? Waar woon je en waar werk je, en hoe goed ontsloten is die wijk? Dat Vlaamse idee van: ik woon en werk waar ik wil en ik pak de auto om erheen te gaan elke dag: dát is achterhaald (met dank aan het systeem van bedrijfswagens, ook).

We hebben ruim 15 jaar geleden besloten met ons gezin geen auto meer te bezitten. We hebben een Cambio-abo voor de noodgevallen en kozen bewust een woonplek uit die voor fietsers goed ontsloten is, met alle faciliteiten in de buurt, van supermarkt tot school en ziekenhuis. En de tram indien nodig. Groot voordeel: onze kinderen hebben van jongs af aan léren fietsen en zien verkeer prima in.

Stop met oplossingen van je overheid te verwachten. En maak zelf de omslag. Je krijgt er veel vrijheid voor in de plaats. En kies als fietser de beste weg, niet de snelste. Blijf je meteen van die Rooseveltplaats weg ook.

Gerrit Janssens, Deurne

De Wever en ‘woke’

Bij de Vlaams-nationalisten zijn de contradicties nooit ver weg. Hoewel ze van nature geobsedeerd zijn door het thema van groepsidentiteit en de glorie van het eigen Vlaamse volk en de natiestaat, beperken ze zich altijd tot het ‘roemrijke verleden’ van ons eigen volk, (de Guldensporenslag bijvoorbeeld), en moeten de ‘zwarte bladzijden’ (de collaboratie van veel Vlaams-nationalisten met het naziregime in de tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld) liefst weggemoffeld worden.

De Wever en zijn nationalistische aanhang zijn dus wel slecht geplaatst om ons de les te lezen over het thema van ons onfrisse koloniale verleden. Als er één partij is die met een selectieve bril naar het verleden kijkt, dan is het wel de N-VA.

Stephaan Taccoen, Brugge