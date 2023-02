Lezersbrieven: ‘Misschien halen we beter ineens alle bibliotheken leeg’

Roa** Da**

Met grote blijdschap las ik het artikel ‘Niemand is nog dik, lelijk of stom in Britse heruitgave van Roald Dahl’ (DM 20/2). Uitgeverij Puffin heeft de boeken van de grove auteur herschreven. Alles wat mogelijk beledigend of controversieel kan zijn - want goede literatuur is geen van beide, natuurlijk - wordt geschrapt. Het lijkt me een goed idee. Waarom zou de nieuwe generatie lezers zelf moeten kunnen nadenken over de impact en waarde van canonieke auteurs? Waarom zouden we hen die kritische blik niet besparen en gewoon zelf de vuile vlekjes weggommen? Laten we het werk voor hen doen. Laten we het verleden herschrijven en de toekomst verstikken. In feite hoop ik dat de uitgeverswereld nog een stap verder gaat, en ineens alle boeken versmacht met een dikke laag pluizig dons. Of misschien halen we beter ineens alle bibliotheken leeg. Dan kan niemand zich nog beledigd voelen.

Fien Lampaert

Zwaar onweer

Het politiek bestel in België beleeft nooit eerder gezien onweer. Op federaal niveau is het quasi onmogelijk geworden nog enige beweging te krijgen in de grote dossiers als bijvoorbeeld pensioenhervorming. Stikstof, onderwijs, kinderopvang, op Vlaams niveau beweegt er van alles, maar altijd naar de afgrond toe. De allergrootste oorzaak voor deze malaise is de exuberante macht van partijvoorzitters in België. Stuk voor stuk zijn het de machtigste mensen van het land, ondanks het feit dat ze daarvoor nooit democratisch verkozen hoeven te worden.

Het zijn mensen die waarschijnlijk meer tijd doorbrengen met hun spindokter dan met hun partner en voor wie strategie veel belangrijker is dan ideologie. Voor wie alles draait rond de volgende peiling en de verkiezingscampagne al begint de dag na de verkiezingen. Geen vakminister mag nog maar een halve scheet laten zonder daarvoor de toestemming gekregen te hebben van de almachtige voorzitter.

En het is door dergelijke mentaliteit dat datgene verloren gaat waardoor goed bestuur mogelijk is: compromisbereidheid. Het gaat zelfs zover dat voorzitters uit verschillende gewesten een ruzie ensceneren om populariteit te vergaren in hun eigen gewest, om dan sterk genoeg te staan om achteraf samen een regering te kunnen vormen. Een grotere blijk van minachting voor de burger is nauwelijks denkbaar.

De toxische en destructieve almacht van partijvoorzitters moet dringend een halt toegeroepen worden. Particratie is een aanval op democratie en een opstap naar autocratie, en we zien de laatste tijd jammer genoeg naar welke ellende dat kan leiden…

Raf Vandenbergh, Gent