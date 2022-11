Lezersbrieven: ‘Het spoorpersoneel vraagt gewoon waar het recht op heeft’

Spoorstaking

De reiziger wil treinen die op tijd rijden met genoeg zitplaatsen. De vakbonden willen dat ook. De NMBS slaagt er niet in om dat te leveren. Er is zelfs onvoldoende personeel en materieel om alle voorziene treinen te laten rijden. Het personeel bij de NMBS zit op zijn tandvlees. Het wordt beschimpt, fysiek bedreigd, kan de wettelijk voorziene verlofdagen niet opnemen, weet in vele gevallen zelfs vandaag niet welke dienst het overmorgen moet verzekeren. De vakbonden klagen die situatie al jaren aan en leken voldoening te krijgen toen bij de opstart van Vivaldi bijkomende middelen voor de verouderde NMBS beloofd werden. Vandaag komt van die beloften niets in huis. Dus zal bij ongewijzigde koers de reiziger verstoken blijven van datgene waar hij recht op heeft: een kwaliteitsvol openbaar vervoer voor zijn belastingsgeld. De vakbonden (de mensen die dagelijks stormen van kritiek moeten doorstaan) hebben er genoeg van. Ze zijn het beu om telkens als eerste in de rij te staan als er moet bespaard worden en leggen daarom één – één! – dag het werk neer op 29 november. Het gemeenschappelijk vakbondsfront draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de acties van 30 november en 1 december. Die acties worden georganiseerd door ASTB een vereniging die vooral in Wallonië voet aan de grond heeft en vooral treinbestuurders als leden heeft.

Jos Digneffe, gewezen voorzitter ACOD Spoor

Confederalisme

Volgens Bart De Wever zal zonder confederalisme onze welvaart in 2029 volledig verdwenen zijn. Weet hij echt niets anders meer te vertellen ? Let wel, beste mensen: hij wil onze welvaart op peil houden door fors te snoeien in de sociale zekerheid. Dit wil zeggen: minder pensioen, snijden in de ziekteverzekering en in de werkloosheidsuitkeringen. Ik denk eerder dat deze maatregelingen onze welvaart zullen aantasten en de armoede zal toenemen.

Trouwens, wat is confederalisme ? Daar krijgen we geen duidelijkheid over. Vroeger, nog niet zolang geleden, was zonder splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde onze welvaart ook bedreigd. Alsof die splitsing waar hij en zijn partij geen enkele verdienste aan hebben daar toe deed.

Willy Demoor, Gavere