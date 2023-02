Lezersbrief van de dag: de toekomst van vluchtelingen

Ik las tijdens het weekend het gesprek tussen Nicole de Moor (cd&v) en Theo Francken (N-VA) – huidig en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Ik had het moeilijk met veel punten en eigenlijk met het geheel, met de basisattitude die hier duidelijk aanwezig was; maar ik wil mij beperken tot een reactie en een vraag m.b.t. één punt. Francken zei op een bepaald moment : “Ik ben ervan overtuigd dat we landen buiten Europa kunnen overtuigen: Europa heeft geld, kan toegang bieden tot onze interne markt voor hun landbouwproducten, kan visa leveren voor jonge studenten die hier een toekomst zoeken.”

Hier wordt toch duidelijk gemaakt dat het kolonialisme en de arrogantie van het Westen niet zijn afgelopen. Wij – in casu Europa – hebben het geld én kunnen onze handelspolitiek opleggen en daarmee een inschikkelijkheid afdwingen. Dank u, Theo Francken, dat u zo openlijk aangeeft dat het kolonialisme nog niet gedaan is maar vervangen is door een economische machtspolitiek van de westerse rijke landen die het in Franckens optiek zelfs puur als chantage gebruiken om hun egocentrische belangen af te dwingen. U zou het recentste boek van Koen Bogaert (In het spoor van Fanon - Orde, wanorde, dekolonisering) best eens lezen.

Maar ik heb hier ook een vraag bij. Zullen de bazen van Franckens baas, het Voka en bij uitbreiding ook het VBO zo graag zien dat de invoer van bijvoorbeeld de bodemrijkdom van Oost-Congo bemoeilijkt wordt? Omdat de Congolese en Rwandese machthebbers niet willen meespelen en niet willen opdraaien voor het ‘opvangen’ van mensen die uit hun miserie willen vluchten naar een betere toekomst? En vluchten veel vluchtelingen net niet omdat ze (potentieel) uitgebuit worden door economische machten uit het Westen?

Ik las deze namiddag teksten van Alex van Ligten (Amsterdam). Ik citeer hier één zinnetje dat we goed in ons hoofd moeten hebben als we over vluchtelingen praten: “Wat hen bij de uittocht uit Egypte bindt is niet hun herkomst, maar hun toekomst”. Misschien moeten we meer oog hebben voor de toekomst van vluchtelingen dan voor hun verleden. En die toekomst is niet eenduidig : terug naar waar je vandaan komt’. Dat is echt te simpel.

Tony van Haver, Gent