Lezersbrief: ‘Het is hier heel slecht gesteld met het visbestand’

“Landen met een sterke overheid zijn in staat geweest om overbevissing terug te dringen. In de Noordzee hebben we overbevissing redelijk goed onder controle gekregen”, zegt Adriaan Rijnsdorp, emeritus hoogleraar duurzaam visserijbeheer (Regels voor visvangst worden strenger, DM 25/8). Hij laat het Belgische deel dan wel buiten beschouwing. Het is hier zeer slecht gesteld met het visbestand, mede door zogenaamde duurzame visserij.

Het enige duurzame is dat ze er nu in slagen zeer grote gebieden te bevissen met heel weinig brandstofverbruik. Pulskorvissen (visserij met behulp van sleepnetten over de zeebodem, red.) is terecht verboden, maar flyshooten zou evengoed verboden moeten worden.

Flyshootvissen is een techniek waarbij er met een lange kabel van 4 kilometer in een vierkant patroon wordt uitgevaren. In het midden van die kabel is een sleepnet gemonteerd. De kabel omcirkelt dus een gebied van 1 vierkante kilometer. Het uiteinde van de kabel wordt weer opgepikt en de twee uiteinden binnen gedraaid. De vissen binnen dit gebied voelen de trilling van de kabel en zwemmen ervan weg: naar het midden dus waar ze in het sleepnet belanden. Daarna vaart het schip 1 kilometer verder en herhaalt het scenario zich.

Ter illustratie: in het begin van de zomer werd in Blankenberge een viswedstrijd georganiseerd. Er waren dertig deelnemende boten met sportvissers. Resultaat na een visdag: één vis, een bot. Zelfde verhaal vorige week in De Panne. Dertig bootjes en de vangst was 4 kilo vis.

Ik duik al 28 jaar naar wrakken voor onze kust en kan alleen maar vaststellen dat het vroeger een lust voor het oog was om al die vissen te zien. Nu is de zee leeg.

Dirk Rossey, gepassioneerd sportvisser en wrakduiker