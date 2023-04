Lezersbrief: ‘Er worden in België te weinig kinderen geboren om de groep autochtonen te zien groeien’

Die feiten zijn als volgt. In 1951 telde ons land 8,68 miljoen inwoners. Zowat al die mensen waren van Belgische herkomst, autochtonen dus. Van immigratie was toen zo goed als geen sprake.

In 1971 telde ons land 9,7 miljoen inwoners met al een kleine groep immigranten. Er was toen een migratiesaldo van 17.000 mensen.

Na 1971 daalde het geboortecijfer van de autochtone Belgen drastisch en kwam er stilaan een massale migratie op gang. Vooral in de jaren tachtig liepen de cijfers opvallend op.

Vandaag telt ons land 11,6 miljoen inwoners, van wie er 7,7 miljoen zich autochtoon kunnen noemen. Dat is veel minder dan in 1951 en opvallend minder dan in 1971, ook al bleef de totale bevolking al die tijd en tot vandaag stijgen.

Vandaag is één op de drie inwoners van dit land van buitenlandse herkomst. Dat de bevolking stijgt, is aan hen te danken. Zij vervangen de verdwijnende groep autochtone Belgen.

Als je het woord omvolking in die context gebruikt, gaat het dus niet over een complottheorie maar over het feit dat er al een hele tijd in België te weinig kinderen geboren worden om de groep autochtonen te zien groeien. Er zouden per vrouw gemiddeld 2,1 kinderen geboren moeten worden om de groep autochtonen op het huidige peil te houden. Dat lukt echter niet, want het vruchtbaarheidscijfer van de Belgische vrouw is gemiddeld slechts 1,6.

Omvolking is in die context gewoon een teloefening. Hou je niet van het woord omvolking, noem het dan bijvoorbeeld vervangingsmigratie.

P. Dewever, Tienen