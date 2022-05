Lezers reageren: ‘Stuur iedereen die met verkeersveiligheid te maken heeft naar Nederland op stage’

Conflictvrije kruispunten

“Een groen licht moet een veilige oversteek garanderen voor zwakke weggebruikers. Anders geeft het een vals gevoel van veiligheid en dat is levensgevaarlijk. Conflictvrije kruispunten moeten dus de regel worden.”

Johan (34) uit Deurne

Snelheidsduivels langer van de weg

“Het is heel erg simpel: trager rijden en dat ook effectief afdwingen. De hoffelijkheid is op dit moment vaak zoek. Recidiverende snelheidsduivels moeten veel sneller en voor langere tijd van de weg gehaald worden. De snelheid en het acceleratievermogen van hun veel te snelle auto’s kan technisch beperkt worden, of hun ‘moordwapen’ kan in beslag genomen worden.”

Christiaan (67) uit Gent

Fietsers en auto's van elkaar scheiden

“Scheid de fietsers en auto’s zo vaak mogelijk volledig van elkaar, leg bredere fietspaden aan en laat fietsers zo weinig mogelijk oversteken. Soms moet je verschillende keren oversteken om op het fietspad te komen. Haal vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de bebouwde kom, bijvoorbeeld via alternatieve wegen. Leg striktere snelheidsbeperkingen op op wegen met veel vrachtverkeer. Verplicht camera’s in cabines van vrachtwagens zodat ze geen dode hoek hebben.”

Sandra (50) uit Destelbergen

Stuur beleidsmakers naar Nederlands op stage

“De lijst van wat er nog kan om de verkeersveiligheid te verbeteren, is in ons land eindeloos. Ik ga elke dag fietsen en wordt elke dag geconfronteerd met gevaarlijke situaties, gevaarlijke bestuurders - zelfs buschauffeurs van de Lijn), het ontbreken van infrastructuur en de erbarmelijke staat waarin de wegen, fiets- en voetpaden zich bevinden. Stuur alle beleidsmakers die met verkeersveiligheid te maken hebben eens naar Nederland op stage, en liefst op de fiets.

“Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen: verlaag de snelheid op autosnelwegen naar 100 - ook goed voor milieu - en neem meer trajectcontrole in gebruik. Investeer fors in goedkoop openbaar vervoer en ontmoedig het gebruik van de auto. Zorg dat minimaal de helft van de verplaatsingen goedkoper en sneller kan met alternatieven. Doordring de jeugd van een cultuur van stappen & fietsen als onderdeel van het leerplan.

“Voer een zone 30 door in alle verstedelijkte gebieden en maak van bijna alle straten in die gebieden fietsstraten. Maak dat residentiële wijken niet gebruikt kunnen worden als sluiproute door paaltjes te plaatsen. Bouw op gevaarlijke oversteekplaatsen fiets- of voetgangersbruggen of -tunnels. Investeer in een volledig nieuw concept voor voor vracht- en bezorgingsvervoer met onder andere hubs, waterwegen en per trein. Voer intensief campagne tegen machogedrag in het verkeer, en haal zulke chauffeurs er preventief uit. Confisqueer zelfs hun pronkerige ‘moordvoertuigen’.”

Geert (64) uit Koksijde

Andere mobiliteit

“Menselijk gedrag verander je slechts beperkt met regels, er zullen altijd cowboys zijn die denken dat alleen zij zelf bepalen wat gepast is. Van belang is daarom om weginfrastructuur aan te leggen die snel rijden onmogelijk maakt, zoals versmallingen, drempels, enzovoort. Vandaag is het wegennet aangelegd als een biljartlaken voor de automobilist. Technologie in de wagen die bij iedereen bepaalde zaken detecteert zoals gsm-, alcohol- of druggebruik zou ook een pad kunnen zijn, maar die winst boek je dan pas nadat het wagenpark is vernieuwd.

“De kern is een andere mobiliteit met minder auto’s en vrachtwagens. We moeten volop gaan voor trage wegen die fietsers en voetgangers voldoende scheiden van de grote assen. En niet enkel in de dorpskom, maar ook op logische, langere trajecten tussen dorpen en steden. Met enkele fietssnelwegen gaan we er niet komen, die bedienen amper lokale verplaatsingen. Pas als we onze kinderen met een gerust hart alleen kunnen laten fietsen, zullen we geslaagd zijn. Maar die generatie moet helaas nog geboren worden.”

Joris (38) uit Lembeke

Fietsers hebben niet altijd voorrang

“Verkeerslichten aan kruispunten moeten zo ingesteld worden dat fietsers en voetgangers niet samen een kruisend manoeuvre maken met auto’s. Dus wanneer een auto groen heeft om naar rechts afslaat moet de fietser rood hebben en omgekeerd. Langer voor het rood staan is geen probleem als dat het de veiligheid en het verkeer overzichtelijker maakt.

“Maar fietsers hebben ook een duidelijke wegcode nodig. Ze mogen niet overal fietsen en oversteken, en mogen niet denken dat ze te allen tijde voorrang hebben. Het belang van de juiste fietsverlichting kan niet overschat worden, ook niet wanneer het schemert of regent. Fietsers en auto’s moeten uiteindelijk samen het verkeer maken.”

Hanne (47) uit Mechelen

Snelheid aanpassen aan infrastructuur

“Maak de toegelaten snelheid van voertuigen eenduidig afhankelijk van de weginfrastructuur. Bijvoorbeeld 10 km/u wanneer voetgangers, fietsers en gemotoriseerde voertuigen zich samen op de rijweg begeven, en 30 km/u bij gemengd verkeer van fietsers en gemotoriseerde voertuigen in de bebouwde kom. 50 km/u kan enkel wanneer er een aanliggend fietspad is aan de rijweg, 70 km/u enkel bij een fietspad in elke rijrichting vrij van de rijweg buiten de bebouwde kom. Het is wraakroepend dat de toegelaten snelheid op gewestwegen nu niet beperkt wordt naargelang het type weg.”

Guy (64) uit Kontich

Weg met salariswagen en tankkaart

“Schaf de salariswagen en de tankkaart als loonpakket af. Die zorgen voor te veel verkeer en een onderbenutting van het openbaar vervoer. De grootste oorzaak van de slechte verkeerscijfers is te veel woon-werkverkeer door firmawagens en de bijhorende geografische verspreiding: mensen wonen afgelegen, want ze hebben toch een bedrijfswagen en tankkaart. Gebruik het vrijgekomen budget voor meer en beter openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.”

Michiel 32 uit Wetteren

Vierkant groen

“Voer overal waar het kan ‘vierkant groen’ in voor voetgangers en fietsers en investeer nog meer in kwalitatieve fietsinfrastructuur. Stem verkeerslichten juist zodat er een vlottere doorstroming is voor fietsers, en bouw fietstunnels bij heel drukke wegen.

“Maak een duidelijke analyse over welke weggebruiker het meeste risico loopt in welke situaties, en deel die met het grote publiek. Bij het uittekenen van oplossingen kan daar dan voorrang aan worden gegeven. We accepteren als samenleving gemiddeld een verkeersdode, en nog veel meer gewonden, per dag. Hoe staat dit in verhouding tot de (media-)aandacht die wordt besteed aan bijvoorbeeld terroristische aanslagen, die veel minder slachtoffers maken?”

Katrien (45) uit Berchem

Verplicht de rijopleiding

“Kijk naar andere landen die het wel goed doen: betere fietspaden, niet op de weg, maar apart, gescheiden door groen. Er moet vaker geflitst worden, kijk bijvoorbeeld naar Nederland waar iedereen braaf 100 km/u rijdt van de grens tot in Amsterdam omdat er continu geflitst wordt. Verplicht de rijopleiding via de rijschool, en niet via de ouders. Dat is in bijna alle andere landen zo, waarom niet bij ons?”

Wendy (50) uit Rijmenam